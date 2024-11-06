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Развитие "зеленой" энергетики – одна из ключевых задач развития Узбекистана

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- Светлана Лаптева
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Принятая в 2022 году в Узбекистане Программа по переходу на "зеленую" экономику и обеспечению "зеленого" роста до 2030 года своей основной целью поставила:

- кратное увеличение производственной мощности возобновляемых источников энергии;

- повышение энергоэффективности в сфере промышленности не менее чем на 20%;

- снижение энергоемкости, приходящейся на единицу валового внутреннего продукта, на 30%, в том числе за счет расширения использования возобновляемых источников энергии.

Узбекистан намерен к 2030 г. довести мощность возобновляемых источников энергии до 27 гигаватт, а общий объем производства электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников в общем объеме производства энергии до не менее 40%. Это позволит нашей стране не только диверсифицировать свои энергетические ресурсы, но что не менее важно сократить вредные выбросы в атмосферу на 34 млн. т.

Узбекистан обладает уникальным потенциалом по развитию ВИЭ. Анализ показывает, что потенциал солнечной и ветровой энергии в нашей стране в 10-12 раз превышает текущую потребность в электроэнергии.

Последние данные свидетельствуют о значительных успехах, достигнутых Узбекистаном в развитии возобновляемых источников энергии. Согласно прогнозам, в 2024 г. долю ВИЭ планируется увеличить с 10% до 18% в общем объёме электрогенерации.

При этом работа в этом направлении продолжается семимильными шагами. В настоящее время в нашей стране продолжается работа над 28 проектами на основе государственно-частного партнерства по строительству солнечных, ветряных и гибридных электростанций общей мощностью 6,3 гигаватта. Из них в 2023 г. были запущены первые мощности в рамках 7 проектов на 2,6 гигаватта.

Почти во всех регионах строятся современные солнечные и ветровые электростанции. В частности, в Бухаре, Джизаке, Кашкадарье, Навои, Самарканде и Сурхандарье запущены 9 крупных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 1,6 гигаватта. В Андижанской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях введены в эксплуатацию 6 крупных и малых ГЭС общей мощностью 183 мегаватта.

На объектах социальной сферы, предприятиях и в организациях, зданиях, принадлежащих предпринимателям, жилых домах установлены солнечные панели общей мощностью 457 мегаватт. В результате создана возможность производства дополнительно 5 миллиардов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии и экономии 1,5 млрд. куб.м. природного газа.

Отрасль зеленой энергетики Узбекистана вызывает большой интерес и у зарубежных инвесторов. По официальным данным, за последние три года в этот сектор было вложено $8 млрд. прямых иностранных инвестиций, а также реализуются проекты на сумму $13 млрд.

В настоящее время ведется работа над 12 проектами по строительству "зеленых" станций и систем хранения энергии совместно с компаниями из таких стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай, Франция и Швейцария.

В частности, в 2024 г. запланировано довести общую мощность ФЭС до 2,6 гигаватта, ВЭС – до 900 мегаватт, запустить устройства для хранения энергии мощностью 400 мегаватт.

Энергетический сектор Узбекистана становится новым Клондайком не только для зарубежных инвесторов, но и для самого населения. С целью повышения заинтересованности потребителей электроэнергии в переходе на ВИЭ в нашей стране действует программа "Солнечный дом". Согласно этой программе, установившим солнечные панели жителям за каждый киловатт электроэнергии выплачивается 1 тыс. сумов. В настоящее время более 11 тыс. домовладельцев уже эффективно пользуются этой возможностью.

Такое крупномасштабное развертывание производства возобновляемой энергии позволит оптимизировать использование ресурсов. К примеру достижение доли ВИЭ в энергобалансе страны до 25% позволит ежегодно экономить 3 млрд.куб.м. природного газа. Таким количеством газа можно обеспечить 1 миллион домохозяйств в течение 1 года. Или, используя это количество газа, можно произвести дополнительно 15 млрд.кВт.ч. электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения электроэнергией 98% населения Узбекистана в течение года.

Переход к "зеленой" энергетике имея положительный мультипликативный эффект становится одним из ключевых драйверов нашей экономики, наращивания объемов экспорта и привлечения инвестиций. В частности, в последние годы наблюдается существенное увеличение производства трансформаторов, различных типов кабелей, тепловых коллекторов, солнечных панелей, изоляторов, металлических конструкций и другой продукции.

Узбекистан являясь основным зарубежным поставщиком электричества в Афганистан в 2023 г. экспортировал в эту страну электроэнергии на сумму свыше 90 млн. долл. и тем самым вносит свой неоценимый вклад в повышение экономического потенциала и стабилизацию ситуации в этой стране.

Зеленная энергетика становится важным направлением также межрегионального сотрудничества. В частности, в 2023 году Узбекистан, Азербайджан и Казахстан в Баку подписали совместное коммюнике, в котором отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу. Развитие проекта трансфера зелёной электроэнергии будет способствовать укреплению связей между нашими экономиками и энергосистемами, а также позволит развивать национальные энергетические отрасли.

Для Узбекистана, сталкивающегося с климатическими изменениями, быстрым истощением ископаемых энергоресурсов переход на "зеленную энергетику" – это не погоня за модным трендом – это действительно насущная необходимость, признаваемая международными организациями.

В настоящее время проблема изменения климата и зеленый переход стоят на повестке дня всех крупнейших международных организаций. Как отметил генсек ООН А.Гутерриш, изменение климата – реальная и неоспоримая угроза всему человечеству. Тех, кто не верит в "зеленую" экономику, ждет "серое" будущее".

Другая международная организация МВФ считает, что переход к низкоуглеродной экономике поможет создать новые возможности, в том числе – рабочие места. Согласно оценкам МВФ, в результате зеленного перехода к 2050 г. мировой валовой внутренний продукт может оказаться на 7% выше, чем без принятия мер по снижению углеродного выброса.

С другой стороны, устойчивый рост населения и динамичное развитие экономики наблюдаемое в последние годы требуют увеличения производства электроэнергии. К примеру ВВП Узбекистана, только в 2021-2023 гг. увеличился с $69,2 млрд. до $91 млрд. Согласно прогнозам, к 2030 г. ВВП Узбекистана составит 160 млрд долл., а численность населения достигнет 40 млн. чел.

Именно за счёт возобновляемых источников энергии должен обеспечиваться этот спрос т.к. это позволит одновременно с улучшением энергоснабжения, выполнить обязательства страны в рамках Парижского соглашения по изменению климата.

Сегодня Узбекистан имеет очень широкий потенциал в развитии ВИЭ. Нашу страну отличает не только четырехсезонная природа, редкие подземные и наземные ресурсы, но и уникальные особенности – солнечное небо, ветреные просторы, быстрые реки и биологические ресурсы.

В заключение следует отметить, что переход к возобновляемым источникам энергии не может произойти в одночасье, но то, что Узбекистан сделал развитие "зеленой" энергетики одним из ключевых задач стратегии своего развития, стремится к устойчивому развитию энергетики и проводит политику, способствующую ее расширению, действительно вдохновляет. Эти инициативы позволят рационально использовать природные ресурсы страны, высвободят из государственного бюджета миллиарды дотационных средств и обеспечат стабильное экономическое развитие для будущих поколений.


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URL: https://www.vb.kg/440630
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