"Учитель не слуга!". Глава Минобраза отреагировала на инцидент в школе №57

Министр образования и науки Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева отреагировала на произошедший в столичной школе №57 инцидент. Свое мнение по этому поводу глава Минобраза написала в соцсети.

"Учитель не раб и не слуга! Никто не имеет право врываться в класс, где идет урок!!! Особенно не имеет право унижать учителя на глазах учеников или родителей! Я беру это дело под личный контроль и надеюсь, что правоохранительные органы дадут свою оценку!", - заявила она.

Напомним, ранее в соцсети появилось видео, в котором мать одного из учеников или учениц перед всем классом начала словесно оскорблять и унижать учительницу. При этом, пользователи интернета под данным видео в соцсети осудили агрессивное поведение родительницы ученика.

Также стало известно, что учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию.