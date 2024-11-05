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"Учитель не слуга!". Глава Минобраза отреагировала на инцидент в школе №57

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министр образования и науки Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева отреагировала на произошедший в столичной школе №57 инцидент. Свое мнение по этому поводу глава Минобраза написала в соцсети.

"Учитель не раб и не слуга! Никто не имеет право врываться в класс, где идет урок!!! Особенно не имеет право унижать учителя на глазах учеников или родителей! Я беру это дело под личный контроль и надеюсь, что правоохранительные органы дадут свою оценку!", - заявила она.

Напомним, ранее в соцсети появилось видео, в котором мать одного из учеников или учениц перед всем классом начала словесно оскорблять и унижать учительницу. При этом, пользователи интернета под данным видео в соцсети осудили агрессивное поведение родительницы ученика.

Также стало известно, что учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию.


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URL: https://www.vb.kg/440652
Теги:
школа, Бишкек, учитель
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