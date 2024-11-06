В КР промаркировано свыше 105 тыс. тонн горюче-смазочных материалов

Государственная налоговая служба совместно с оператором маркировки топлива ОАО "Учкун" с момента внедрения системы маркировки промаркировала 105,03 тысяч тонн бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, промаркировано 58,07 тыс. тонн дизельного топлива и 46,9 тыс. тонн бензина.

Кроме того, в октябре с момента введения обязательной маркировки поступило 513,3 млн сомов акцизного налога на ГСМ, что на 117,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, с 1 октября 2024 года в Кыргызстане введена обязательная маркировка бензина и дизельного топлива, как импортируемого, так и производимого в стране, с использованием молекулярных маркеров.

Кроме того, с 1 января 2025 года будет запрещен оборот немаркированного бензина и дизельного топлива.