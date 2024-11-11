Акаев: США "тюльпановая революция" в Кыргызстане стоила довольно дешево

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев в интервью "Российской газете" заявил, что "тюльпановую революцию" в Кыргызстане профинансировали США. По его словам экспертами назывались разные суммы от 10 до 50 млн американских долларов.

Аскар Акаев: Так что США "тюльпановая революция" стоила довольно дешево, а вот народу Кыргызстана она обошлась очень дорого: почти 15 лет нестабильности и хаоса, а также экономического застоя. Эти годы в народе справедливо называют "потерянным десятилетием".

Всем хорошо известно, что "цветные революции" используются США для смены неугодных Вашингтону лидеров в различных странах и на разных континентах. А я в тот период стал неугодным госдепу США по двум причинам: во-первых, за инициативу создания российской авиационной базы в Кыргызстане в 2003 г., вопреки мнению США; а во-вторых, за отказ от размещения американского разведывательного самолета "Авакс" в международном аэропорту "Манас" в 2004 г.

А дальше США действовали по широко известному сценарию, успешно апробированному ранее в Грузии (2003 г.) и Украине (2004 г.). Началась масштабная ожесточенная информационная кампания дискредитации меня и членов моей семьи в независимых СМИ. Непримиримой радикальной оппозиции со стороны США была оказана щедрая финансовая помощь для борьбы с законной властью республики. Причем посол США в Кыргызстане Стивен Янг лично и открыто руководил подготовкой оппозиционных сил к так названной ими "тюльпановой революции".

Да. Тогда через третьи страны в СМИ попал перехват донесения Янга, который срочно требовал у госдепа 30 миллионов долларов для дискредитации семьи Акаева, распространения шокирующих слухов (а они работали!), что даже супруга хочет стать президентом…

Аскар Акаев: Когда оппозиция поняла, что не в силах поднять широкие массы народа на подлинную революцию, она не задумываясь прибегла к услугам наркомафии и криминальных структур, чтобы осуществить обыкновенный государственный переворот.

Как сегодня история квалифицирует события 24 марта 2005 года?

Аскар Акаев: Никакой революции с участием народных масс в Кыргызстане не было и быть не могло. Экономика республики в 2000-е годы шла в гору, средние темпы экономического роста составляли 6%, а в 2004 г. они достигли 7%. К марту 2005 г. Кыргызстан был стабильным и благополучным государством, успешно реформированным в политическом, экономическом и духовном отношениях. Высок был и международный авторитет Кыргызстана, нашу республику во всем мире называли "островком демократии в Центральной Азии".

Хорошо известно, что 24 марта 2005 г. группа заговорщиков во главе с Бакиевым, Отунбаевой и Атамбаевым осуществила госпереворот, опираясь на криминальные силы наркобаронов, а также финансовую и информационную поддержку США. Криминальная составляющая госпереворота в последующие годы аукнулась многими бедами: серией громких заказных убийств; агрессивным вторжением представителей криминального мира в публичную политику; сращиванием криминалитета с государственной властью. Все это резко ухудшило политическую ситуацию в стране на многие годы. Все эти факты подробно и документировано описаны в книге видного эксперта по Центральной Азии профессора А. Князева.

Последний мой президентский приказ в тот день: "Не стрелять ни при каких обстоятельствах!"

Даже офис ПРООН в Кыргызстане квалифицировал эти события как госпереворот, ссылаясь на тот факт, что в тот день на штурм Дома правительства непримиримой оппозицией были брошены свыше десяти тысяч агрессивных молодчиков наркомафии, одурманенных водкой и наркотиками. С тех пор доказательства в пользу госпереворота только множились.

Последним моим решением в тот день был приказ: "Не стрелять ни при каких обстоятельствах!" Я не считал возможным применять оружие против своих соотечественников, втянутых в авантюру провокаторами и заговорщиками при поддержке посольства США в Кыргызстане. Я не пролил крови своих граждан, чтобы предотвратить осуществление переворота, поскольку всегда руководствовался гуманистическим принципом, что "любая власть не стоит даже капли крови". Более того, я добровольно сложил с себя полномочия президента, чтобы не создавать кризиса безвластия и дать возможность своему народу избрать нового президента. Моя совесть в этом плане чиста перед моим народом.