Китайские заводы ориентируются на запросы фермеров Кыргызстана

В Бишкеке ранее прошли Республиканская агропромышленная выставка "АгроТехЭкспо-2024" и ярмарка сельхозпродуктов "Алтын куз", приуроченные ко Дню работников сельского хозяйства.

Мероприятие началось с церемонии вручения специальной техники структурным подразделениям Минсельхоза на площади Ала-Тоо с участием Президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Отметим, что ранее службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на приобретение специальной техники были выделены средства из республиканского бюджета в размере 1 млрд сомов.

Выставка собрала сотни производителей и тысячи покупателей. На ней были продемонстрированы образцы современной сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельхозпродукции. Большинство из новинок были представлены китайскими компаниями. Между Кыргызстаном и Китаем было подписано много договоров о сотрудничестве. И если Китай заинтересован в сырье, то Кыргызстан - в новых технологиях, что наглядно продемонстрировала выставка "АгроТехЭкспо-2024".

По словам одного из ее участников, представителя китайской компании Shandong Weichai LOVOL International trading Co., Ltd. в Бишкеке, именно китайские заводы очень восприимчивы сегодня к потребностям нашего рынка.

"Специально для нашего рынка трактора производятся определённого веса, массы и мощности. Внутри они оборудованы настолько, что механизаторы могут работать с удобством полную смену по 8-10 часов. Мы является современным крупным производителем спецтехники в Китае. Ассортимент производимой предприятием строительной и землеройной спецтехники включает гусеничные мини-экскаваторы, фронтальные погрузчики, дорожные катки и роторные буровые установки", - сказал он.

Еще одна китайская компания по производству сельхозтехники Shantui Construction Machinery Co., Ltd. также была представлена на выставке в Бишкеке. Как рассказал ее представитель Атай Эдилбеков, основными их клиентами являются большей частью государственные учреждения Кыргызстана.

"У нашей компании есть такая спецтехника, как погрузчики, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры и так далее. Основными нашими клиентами являются айыл окмоту и госпредприятия. Фермеры могут взять технику в лизинг через государственные банки. При этом государство выделает финансовую помощь сельхозпроизводителям для приобретения сельхозтехники в лизинг.

Мы уже четвертый год участвуем в этой выставке. Каждый год стараемся предоставить новые модели нашим клиентам, чтобы они сами посмотрели их воочию и оценили. Поэтому на эту выставку приехали кыргызстанцы из всех областей", - сказал он.

Как отметил на церемонии вручения новой спецтехники Садыр Жапаров, с 2021 года аграрному сектору было передано 3639 сельхозмашин из Китая.