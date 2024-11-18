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В Бишкеке прошел хакатон для разработки решений в сфере прав человека

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В Бишкеке прошел хакатон "Цифровые решения в сфере защиты прав человека в Кыргызстане", организованный в рамках проекта, финансируемого Европейским Союзом. Проект направлен на укрепление гражданского общества в мониторинге правовых реформ и защите прав человека.

В мероприятии приняли участие посол ЕС в Кыргызстане Мэрилин Йозефсон, программный менеджер делегации ЕС в КР Косимо Ламберти-Фоссати, директор проекта Фонда им. Конрада Аденауэра Игорь Брыжатый, заместитель министра цифрового развития КР Клим Омельченко, а также эксперты, активисты гражданского общества и СМИ.

Хакатон собрал около 50 активистов, IT-специалистов, дизайнеров и экспертов в области юстиции для разработки инновационных цифровых решений. Участники работали вместе, обменивались идеями и создавали инструменты для поддержки гражданских инициатив. С помощью опытных менторов они прошли путь от концепции до рабочих прототипов, участвуя в сессиях и воркшопах.

В результате хакатона первый тур прошли шесть проектов, среди которых победили: Карта экологических нарушений, Safe Space, Поводырь, Без барьеров, Айла (инфо-сервис для девочек) и AliMetr.

Хакатон не только помог разработать новые решения, но и дал участникам возможность улучшить профессиональные навыки, наладить контакты и внести вклад в защиту прав человека и развитие гражданского общества. Современные цифровые технологии играют ключевую роль в обеспечении прозрачности и защите прав граждан, и хакатон стал важным шагом к созданию более справедливого и демократичного общества в Кыргызстане.

На закрытии мероприятия выступили представители ЕС и организаторы проекта. Косимо Ламберти-Фоссати отметил, что хакатон стал платформой для реальных изменений, объединяя гражданское общество и цифровые технологии для решения важных задач в сфере прав человека. Игорь Брыжатый подчеркнул, что хакатон – это только начало, и Фонд им. Конрада Аденауэра продолжит поддерживать инновационные решения для защиты прав и улучшения качества жизни.

Поддержка ЕС и Фонда им. Конрада Аденауэра подчеркивает стремление международного сообщества развивать правозащитные технологии и укреплять гражданское общество в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/440898
Теги:
Европейский союз, Кыргызстан
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