Кыргызстан присоединился к Протоколу по защите культурных ценностей

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О присоединении Кыргызской Республики к Протоколу к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, подписанной 14 мая 1954 года в городе Гааге". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 23 октября 2024 года.

Данный Закон принят в целях охраны и защиты, предотвращения уничтожения и борьбы с хищениями культурных ценностей мирового значения, а также создания положительного международного имиджа Кыргызской Республики, как страны, поддерживающей интеграционные процессы по защите мировых культурных ценностей.

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, подписанная 14 мая 1954 года в городе Гааге, к которой Кыргызская Республика присоединилась в 1995 году предусматривает систему общей и специальной защиты культурных ценностей, которые имеют большое значение для культурного наследия всех людей.

Протокол к Конвенции был принят, как и Гаагская конвенция 14 мая 1954 года. В настоящее время к данному Протоколу присоединились 113 стран мира, из стран СНГ присоединились – Российская Федерация, Украина, Республика Беларусь, Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Таджикистан, Республика Туркменистан и Республика Казахстан.

В настоящее время в Кыргызской Республике насчитывается более полутора тысяч недвижимых памятников истории, археологии, архитектуры и градостроительства, монументального искусства, а также 68 государственных музеев, в которых содержатся ценные экспонаты.

Присоединение к Протоколу к Конвенции позволит эффективно использовать на международной арене культурный потенциал Кыргызской Республики, который будет способствовать становлению действенной силы для практических задач внешней политики государства.