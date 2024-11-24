Ташиев: Задержаны двое судей и экс-судья Джалал-Абадского облсуда

На днях задержаны трое судей Джалал-Абадского областного суда, нарушившие закон. Об этом сегодня на мероприятии по открытию нового здания Сузакского РОВД заявил заместитель председателя Кабинета министров-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, судьи, несмотря на принесенную присягу, преследовали личные корыстные интересы. В данное время они находятся под стражей, заявил Ташиев.

Отметим, что 22 ноября Совет суде на своем заседании рассмотрел представление Генерального прокурора о даче согласия на привлечение судей Джалал-Абадского областного суда Э.К.К., К.М.М. и экс-судьи Джалал-Абадского областного суда М.У.К. к уголовной ответственности.

Совет судей заслушав доклады и обсудив заключение Дисциплинарной комиссии, принял решение об удовлетворении представления Генеральной прокуратуры и даче согласия на привлечение к уголовной ответственности вышеуказанных судей и экс-судьи за совершение преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 337 "Злоупотребление должностным положением" и ч. 1 ст. 352 "Вынесение неправосудного приговора или иного судебного акта" Уголовного кодекса.

Источник: Кабар