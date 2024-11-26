Сергей Вакунов отметил значительный рост товарооборота между КР и РФ

Несмотря на ситуации в банковской сфере, товарооборот между КР и РФ не только не уменьшился, но, напротив, вырос. Так за первые семь месяцев текущего года он увеличился почти на 27 процентов. Это говорит, что торговля развивается. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов в беседе с журналистами.

Посол РФ в КР напомнил, что торговые операции между нашими государствами на более чем 90 процентов осуществляются в рублях.

"И как КР, так и РФ этим никаких законов не нарушается. То, что касается глобального финансового рынка, то у наших стран есть обоюдное понимание, что проблемы в банковском секторе вредят нашим отношениям. Поэтому, я надеюсь, что в ближайшее время новая финансовая архитектура по взаиморасчетам будет построена и начнет функционировать, не нарушая никаких законов", - подчеркнул Сергей Вакунов.