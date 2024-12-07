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В Чуйской области задержаны браконьеры с 12 отстрелянными фазанами

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В результате совместных рейдов инспекторов Отдела контроля биоресурсов Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов и егерей Чуйского общества охотников в Чуйской области были задержаны браконьеры, нарушившие законодательство в сфере охоты и охраны животного мира, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

В ходе рейдовых мероприятий и осмотра автомобиля обнаружено 12 отстрелянных фазанов.

В отношении правонарушителей были составлены протоколы по двум статьям Кодекса о правонарушениях: 261 (Незаконная охота или добыча объектов животного мира) и 263 (Нарушение правил охоты).

По результатам рассмотрения дела, нарушители были оштрафованы на сумму 32 тысячи сомов, а также им был предъявлен иск на сумму 50 тысяч сомов за причиненный вред животному миру. Общая сумма штрафа составила 82,5 тысяч сомов.

Данный инцидент стал ещё одним напоминанием о важности соблюдения законов, направленных на охрану биоресурсов страны и защиты экосистемы.

Служба экологического и технического надзора при Минприроды продолжит работу по пресечению незаконной охоты и обеспечению надлежащего контроля за соблюдением природоохранного законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/441298
Теги:
браконьерство, Кыргызстан
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