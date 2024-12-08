К марш-броску "Битва за Москву!" в Кыргызстане присоединились в России

В Кыргызстане прошел марш-бросок "Битва за Москву!", в котором приняли участие более 2-х тысяч военнослужащих Кыргызстана в воинских частях. Главный старт прошел на родине поэта и писателя военного времени Кубанычбека Маликова в Ысык-Атинском айыл окмоту Чуйской области, куда прибыли ветераны Афганистана, Баткена, и представители союза десантников, военно-патриотического клуба Родина, а также школьники проекта "Побратимство памяти": школы №24, №10, №33 в Бишкеке, школа авиабазы ОДКБ "Кант" и кадеты станицы Маевской.

Организаторами мероприятия выступили Ысык-Атинский айыл окмоту, поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызской республики.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к бюсту Кубанычбека Маликова, который в 1941 году, написал стихотворение "Мы Москвичи", когда враг стоял у стен столицы СССР. Позже, после отзыва из армии, ему было поручено сопровождать помощь в блокадный Ленинград. За время Великой отечественной войны он написал множество проникновенных строк о дружбе. товариществе, поэтах и воинах из всех братских республик.

Напомним, что во время войны специальным решением поэты и писатели были отозваны с фронта, для того чтобы возглавить идеологическую работу в своих республиках. Их стихи и проза поднимали дух населения в тылу и на фронте. Проникновенные строки о родине заставляли в тысячу раз сильнее и мощнее бить фашистов. Об этом на митинге рассказали родные Кубанычбека Маликова. В подарок они передали школе села Уч-Эмчек 2-х томное издание писателя на кыргызском языке.

Внук поэта, известный теолог Кадыр Маликов рассказал, что в последнее время много тех, кто пытается разделить людей по религиозным и национальным признакам.

"Поэт Кубанычбек Маликов, изучавший Манас, все свое творчество посвятил дружбе, видел в каждом народе и человеке самое лучшее. И сегодня важно сохранять это наследие, рассказывать о нем молодому поколению. И марш-бросок "Битва за Москву" и открытие в школе класса Кубанычбека Маликова - настоящий вклад в духовное наследие Кыргызстана", - сказал он.

Руководитель Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев отметил, что впервые встречает такой продуманный формат военно-патриотического мероприятия для изучения истории Великой Отечественной войны. Он рассказал что вдохновлен тем, как народ Кыргызстан помнит и чтит память о своих писателях и поэтах, с каким уважением относится к памяти погибших и пропавших без вести на фронтах той кровопролитной войны. Он рассказал о работе Россотрудничества в Кыргызстане, а также о том, что готовы поддерживать такие продуманные инициативы для сохранения общих страниц памяти, культуры, развития русского языка.

Помощник военного атташе при посольстве России в Кыргызстане, майор Артур Вахитов поддержал идею проведения тематических марш-бросков среди военнослужащих, ветеранов и школьников для воспитания в духе патриотизма.

"В историю навсегда вошли подвиги бойцов и командиров Панфиловской дивизии, которая обороняла Москву в самое сложное переломное время войны. Поэтому то, что в Кыргызстане стараются сохранять память об этом вызывает уважение",- сказал военный атташе.

Глава айыл окмоту, экс-заместитель министра обороны, экс-представитель Кыргызстана в ОДКБ Акылбек Дононбаев рассказал, что в их айыльном аймаке 9 сел, 5 школ, и нет ни одного кабинета допризывной подготовки.

"Поэтому мы ставим себе задачу исправить эту несправедливость. Как офицер, полковник считаю, что в этом направлении большая недоработка именно в военно-патриотическом направлении. У молодежи должно быть право подготовки к армии, защите Родины", - сказал он.

"Подвиг 9-й роты 316-й стрелковой дивизии в районе Осташево, героизм 28-ми героев-панфиловцев, бои 40-ой ОСБР по освобождению Волоколамской земли от фашистов, участие уроженцев во всех воинских частях, оборонявших Москву - это вклад Киргизской ССР, кыргызского народа в Битву за Москву. И стихотворение "Мы москвичи" - это тоже было оружием", - добавили представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш"

Особым сюрпризом прибывших для участия в марш-броске стали показательные выступление спецназа "Скорпион", начавшееся с выстрелов в воздух и эффектным внезапным появлением во время митинга. Приемы рукопашного боя на снегу, элементы строевой подготовки, работа с оружием, продемонстрированные четко и азартно, впечатлили и взрослых, и детей, зарядив на марш-бросок.

Надо отметить, что на старт прибыли гораздо больше заявленных участников, и это только подчеркнуло интерес и востребованность такого формата. Причем, все хотели пробежать именно заданную для военных дистанцию 5 км, но организаторы предусмотрительно разделили школьные и взрослые отрезки трассы. Военные преодолели дистанцию примерно за 25 минут с учетом горной территории. Школьники пробежали 2,5, 2,1 км по состоянию здоровья.

После пробега всем командам были вручены памятные удостоверения участников марш-броска "Битва за Москву", а ученики школы села Уч-Эмчек подготовили концерт. Дети хот и учатся в школе с кыргызским языком обучения, но проникновенно читали стихи на русском языке, и даже поставили мини-спектакль по произведениям Кубанычбека Маликова.

"Нам все очень понравилось, побегали хорошо и сразу столько нового узнали, захотелось побольше фильмов посмотреть на эту тему. Четкая организация мероприятия и выступление спецназа очень впечатлили. Было здорово! Мы хотим еще участвовать в таких соревнованиях!", - поделились школьники города Бишкек.

Хорошей новостью стало известие, что к всекыргызскому марш-броску "Битва за Москву" присоединились и в России: студенты медицинского колледжа в городе Омске, добровольцы в городе Санкт-Петербург и ветераны Вооруженных сил в городе Екатеринбург.

Кроме этого, свои приветствия участникам марш-броска прислали историк из Новосибирска, написавший книгу о защитниках Брестской крепости, Ростислав Алиев и руководитель школьного проекта "Побратимы памяти" в Волоколамском районе Дина Каримова, а также президент Международной ассоциации общественных поисковых объединений "Народная память о защитниках Отечества, член Комитета ветеранов войны и военной службы, председатель Комиссии по увековечению памяти защитников Отечества Координационного совета Международного союза "Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств" Евгения Иванова.

"Сердечно поздравляем вас от имени ветеранов поискового движения стран Содружества, от молодежных поисковых отрядов, многие годы и десятилетия, работавших по увековечению памяти защитников Столицы с этими священными датами! В поисковых работах на ближних рубежах обороны Москвы самое активное участие в 80-90-е и все последующие годы принимали не только россияне, но и воины Панфиловской дивизии (1991 год), казахстанские поисковые отряды, поисковая Экспедиция "Прометей" Республики Узбекистан, белорусские и украинские поисковики. Общими усилиями патриотов были возвращены из забвения многие неучтенные (забытые) братские могилы защитников Москвы, восстановлены имена и судьбы героев, созданы мемориалы и памятники с именами защитников Отечества.

Мы всегда будем помнить подвиги героических бойцов и командиров - наших прадедов, отцов, дедов, которые ценой своих жизней не пропустили фашистские орды к столице Советского союза Москве! Среди них – герои легендарной Панфиловский дивизии, отстоявшие Москву в дни обороны Столицы, а затем дивизий, освобождавших рубежи Подмосковье", - написала Евгения Иванова.