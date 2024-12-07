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В Кыргызстане штраф за отстрел снежного барса вырос до 2 миллионов сомов

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане ужесточили меры по охране дикой природы, так например, если ранее отстрел снежного барса наказывался, 1.5 млн сомов, то теперь это обойдется преступникам до 2 миллионов сомов

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики сообщает об увеличении размеров такс для расчета взысканий за ущерб объектам животного мира. Нововведения вступили в силу с 12 июля 2024 года в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 384.

Новые размеры штрафов за ущерб животным:

  1. Снежный барс - 2 000 000 сомов (ранее 1 500 000 сомов);
  2. Архар, бурый медведь, марал и джейран - 1 500 000 сомов (ранее 1 000 000 сомов);
  3. Козерог - 300 000 сомов (ранее 100 000 сомов);
  4. Косуля - 100 000 сомов (ранее 50 000 сомов).

В рамках постановления также был утвержден порядок использования средств, взысканных за причинение ущерба: Суммы исков будут направляться на охрану и воспроизводство объектов животного и растительного мира. Граждане и общественные инспекторы, проявляющие активность в борьбе с браконьерством, получат вознаграждение в размере 50% от взысканной суммы штрафа.

Увеличение такс преследует несколько ключевых задач:

  1. Усиление системы охраны биологического разнообразия.
  2. Повышение уровня защиты редких и исчезающих видов животных.
  3. Формирование единой государственной политики в сфере охраны природы.
  4. Борьба с браконьерством и предотвращение экологических преступлений.
  5. Сохранение популяции животных и их природной среды обитания.

Природоохранное законодательство становится всё более строгим, а сотрудничество с гражданами и общественными инспекторами - одной из основ борьбы с браконьерством. Вознаграждение за содействие в выявлении нарушений призвано мотивировать общественность к более активному участию в охране природы. Природа Кыргызстана - наше общее богатство, требующее бережного отношения. Ужесточение мер наказания - шаг к тому, чтобы редкие и исчезающие виды могли безопасно существовать и размножаться на своей родной земле.


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URL: https://www.vb.kg/441307
Теги:
снежный барс, Кыргызстан
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