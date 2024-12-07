В Кыргызстане штраф за отстрел снежного барса вырос до 2 миллионов сомов

В Кыргызстане ужесточили меры по охране дикой природы, так например, если ранее отстрел снежного барса наказывался, 1.5 млн сомов, то теперь это обойдется преступникам до 2 миллионов сомов

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики сообщает об увеличении размеров такс для расчета взысканий за ущерб объектам животного мира. Нововведения вступили в силу с 12 июля 2024 года в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 384.

Новые размеры штрафов за ущерб животным:

Снежный барс - 2 000 000 сомов (ранее 1 500 000 сомов); Архар, бурый медведь, марал и джейран - 1 500 000 сомов (ранее 1 000 000 сомов); Козерог - 300 000 сомов (ранее 100 000 сомов); Косуля - 100 000 сомов (ранее 50 000 сомов).

В рамках постановления также был утвержден порядок использования средств, взысканных за причинение ущерба: Суммы исков будут направляться на охрану и воспроизводство объектов животного и растительного мира. Граждане и общественные инспекторы, проявляющие активность в борьбе с браконьерством, получат вознаграждение в размере 50% от взысканной суммы штрафа.

Увеличение такс преследует несколько ключевых задач:

Усиление системы охраны биологического разнообразия. Повышение уровня защиты редких и исчезающих видов животных. Формирование единой государственной политики в сфере охраны природы. Борьба с браконьерством и предотвращение экологических преступлений. Сохранение популяции животных и их природной среды обитания.

Природоохранное законодательство становится всё более строгим, а сотрудничество с гражданами и общественными инспекторами - одной из основ борьбы с браконьерством. Вознаграждение за содействие в выявлении нарушений призвано мотивировать общественность к более активному участию в охране природы. Природа Кыргызстана - наше общее богатство, требующее бережного отношения. Ужесточение мер наказания - шаг к тому, чтобы редкие и исчезающие виды могли безопасно существовать и размножаться на своей родной земле.