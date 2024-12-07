В Кыргызстане штраф за отстрел снежного барса вырос до 2 миллионов сомов

В Кыргызстане ужесточили меры по охране дикой природы, так например, если ранее отстрел снежного барса наказывался, 1.5 млн сомов, то теперь это обойдется преступникам до 2 миллионов сомов
Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики сообщает об увеличении размеров такс для расчета взысканий за ущерб объектам животного мира. Нововведения вступили в силу с 12 июля 2024 года в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 384.
Новые размеры штрафов за ущерб животным:
В рамках постановления также был утвержден порядок использования средств, взысканных за причинение ущерба: Суммы исков будут направляться на охрану и воспроизводство объектов животного и растительного мира. Граждане и общественные инспекторы, проявляющие активность в борьбе с браконьерством, получат вознаграждение в размере 50% от взысканной суммы штрафа.
Увеличение такс преследует несколько ключевых задач:
Природоохранное законодательство становится всё более строгим, а сотрудничество с гражданами и общественными инспекторами - одной из основ борьбы с браконьерством. Вознаграждение за содействие в выявлении нарушений призвано мотивировать общественность к более активному участию в охране природы. Природа Кыргызстана - наше общее богатство, требующее бережного отношения. Ужесточение мер наказания - шаг к тому, чтобы редкие и исчезающие виды могли безопасно существовать и размножаться на своей родной земле.