Оппозиция захватила Дамаск, правитель Асад бежал

Исламистские повстанческие силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) вошли в столицу Сирии Дамаск, передали информагентства в ночь на воскресенье, 8 декабря. Местные жители рассказали агентству AFP о звуках сильной стрельбы в городе. Коалиция повстанцев сообщила в социальных сетях, что "тиран сбежал" и столица страны освобождена.

Правление Асада завершилось

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск "в неизвестном направлении", заявили также два высокопоставленных офицера сирийской армии агентству Reuters. Информацию об этом, ранее распространенную телеканалом CNN, подтвердили и в Сирийском наблюдательном центре по правам человека (SOHR). По словам руководителя организации Рами Абделя Рахмана, Асад улетел из международного аэропорта Дамаска.

Премьер-министр Сирии Аль-Джалили в распространенном в Fаcebоok видео заявил, что готов передать правительственные полномочия любому руководству, утвержденному сирийским народом.

Командование армии Сирии уведомило офицеров о том, что "правление президента Асада завершилось", сообщило агентство Reuters со ссылкой на армейские источники.

Коалиция повстанцев призвала покинувших родину сирийцев "возвращаться в свободную Сирию".

В центре Дамаска началось народное ликование, передают агентства Reuters и dpa со ссылкой на очевидцев. На улицах люди принялись аплодировать, некоторые стали молиться. В социальных сетях распространились видеоролики, на которых видно, как местные жители забираются на танк и на радостях поют.

Повстанцы открыли ворота тюрьмы Седная

Боевики заявили об освобождении тысяч заключенных из тюрьмы Седная под Дамаском, объявив о "конце эры тирании". Эта тюрьма известна как место массовых пыток и казней с начала гражданской войны в 2011 году, в ней погибли десятки тысяч гражданских заключенных и повстанцев, утверждает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Город Хомс - уже под контролем повстанцев

В ночь на 8 декабря исламисты также установили полный контроль над стратегически важным и третьим по величине городом Хомс на севере Сирии, сообщают информагентства со ссылкой на заявление повстанческого альянса. Получение контроля над ним может стать переломным моментом в гражданской войне, отмечает агентство AFP.

Наступление повстанцев в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов.

Как отмечает The New York Times, трое главных союзников Башара Асада - Иран, Россия и поддерживаемое Ираном ливанское исламистское движение "Хезболлах" - сосредоточены в настоящее время на решении собственных проблем. Иран и "Хезболлах" заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.

Источник: dw.com