Новые миграционные правила в РФ: для граждан КР все останется по-прежнему

С 1 января в России вступит в силу федеральный закон согласно которому иностранные граждане, не имеющие временного или постоянного проживания, трудового или гражданско-правового договора, смогут находиться в стране не более 90 дней в год. Это ужесточение миграционного режима в том числе связано с терактом в "Крокус Сити Холле", который произошел весной 2024 года.

Такие нововведения не могут не будоражить общественность, особенно в Кыргызстане, поскольку для наших граждан Россия выступает крупнейшим внешним рынком труда. Кыргызстанцы и раньше довольно активно выезжали на заработки в российские города, ну а после вступления в ЕАЭС, с которыми наши граждане получили ряд преференций, это направление стало еще более популярным.

Только по официальным данным нашей республики, в России сегодня находятся свыше 400 тысяч мигрантов. По неофициальным, цифры выше - их более 1 миллиона. Трудящиеся кыргызстанцы в России являются важной частью экономического развития республики. Ежегодно трудовые мигранты отправляют на Родину миллиарды долларов США. В 2023 году в республику поступило оттуда $2,7 млрд. А только с января по июль их переводы превысили $1 млрд 550 млн. Это почти 93% всех переводов, поступающих в Кыргызстан из-за рубежа. Судя по всему, в этом году объем переводов будет еще выше. Это огромные суммы, сравнимые с четвертью ВВП республики и оказывающие существенное влияние на экономику республики.

"На мой взгляд, Россия, скорее всего, примет новые законодательные меры, направленные на контроль и сокращение нелегальной миграции. Эти изменения обусловлены не только недавними трагическими событиями, связанными с нападением на "Крокус Сити Холл", где среди подозреваемых были граждане из Центральной Азии. Сегодня экспертное сообщество в России также активно обсуждает ситуацию в Сирии. Согласно данным из различных источников, включая телеграм-каналы, среди джихадистов, противостоящих режиму Асада, было немало выходцев из Центральной Азии, включая граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В результате таких событий все чаще звучат призывы усилить миграционный контроль. Известно, что среди задержанных, связанных с финансированием группировок в Сирии, оказались выходцы из Узбекистана. Это делает ужесточение контроля логичным шагом для обеспечения национальной безопасности", - считает политолог, член Совета по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом при Торага Жогорку Кенеша Игорь Шестаков.

Нужно отметить, что на встрече с главами парламентов стран ОДКБ президент России Владимир Путин сообщил, что подготовлены концепции миграционной безопасности и рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией. Однако глава российского государства заметил, что миграционная ситуация должна быть комфортной.

"В этом заинтересована и Россия, и наши партнеры, потому что все должно приниматься своевременно с тем, чтобы и те люди, которые передвигаются в рамках нашего объединения из одной страны в другую, работают, и местные граждане чувствовали себя спокойно, уверенно и в безопасности", - сказал он.

В том числе, по словам президента РФ, важно, чтобы мигранты знали язык страны и пользовались социальными гарантиями.

Вместе с тем, Игорь Шестаков отмечает, что посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов высказал мнение о том, что у тех наших граждан, которые будут соблюдать законодательную базу России, как у членов Евразийского экономического союза, не должно возникать серьезных проблем. Тем более, согласно нормам ЕАЭС, граждане стран-участниц не классифицируются как мигранты - их статус определяется как трудящихся, что полностью соответствует четвертой свободе союза, предусматривающей свободу передвижения.

"Важно понимать, что новые законы будут затрагивать не только приезжающих на заработки, но и ведомства, ответственные за контроль и легализацию мигрантов. Нелегальная миграция зачастую становится следствием теневых схем, существующих в государственных структурах. На фоне этого российские власти уже предпринимают действия по выявлению и пресечению коррупции в своих учреждениях", - продолжил эксперт.

Россия предоставляет благоприятные условия легальным трудовым мигрантам из Кыргызстана, постоянно улучшает условия их труда, предоставляет социальную поддержку и правовую защиту, поощряет развитие кыргызского предпринимательства.

Федеральное агентство по делам национальностей разработало 70-минутный курс лекций по социальной, правовой и культурной адаптации для трудовых мигрантов из Центральной Азии. В рамках курса подчеркивается важность знания русского языка, а также, что Россия - светское государство, где не принято публично демонстрировать религиозные убеждения. Отдельное внимание уделено уважению к памяти о Великой Отечественной войне: любое проявление неуважения к памятникам, Вечному огню или оскорбительные высказывания в сети строго пресекаются. Авторы курса также акцентируют внимание на необходимости уважительного и корректного социального поведения.

В дополнение к этим мерам, в России планируется создание центров по изучению русского языка для детей мигрантов. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что такие центры начнут свою работу в ближайшие годы. Кроме того, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в июне предложила законодательно закрепить обязательную бесплатную культурно-языковую подготовку для детей семей мигрантов. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий прием детей мигрантов в школы без базового знания русского языка. Его рассмотрение ожидается в ближайшее время.

Однако поддержка трудовых мигрантов требует ответственного отношения с их стороны. По данным МИД Кыргызстана, более 71,9 тысячи граждан республики в настоящее время пребывают на территории России с нарушением правовых норм. Для того чтобы пользоваться всеми преимуществами, предоставляемыми принимающей страной, мигранты должны легально находиться на территории России, соблюдать ее законы, а также уважать традиции и нормы поведения, принятые в обществе. Только при таких условиях возможно комфортное трудоустройство, карьерный рост и финансовая поддержка семей на родине.

Вместе с тем, Игорь Шестаков напомнил, что Кыргызстан, как страна, принимающая мигрантов из Юго-Восточной Азии, и сам сталкивается с проблемами нелегальной миграции.

Вспомним хотя бы конфликт, связанный с этой проблемой, который произошел в Бишкеке в мае этого года. Таким образом, мы видим, что нелегальная миграция представляет угрозу национальной безопасности, и должны изучить российский опыт борьбы с этим явлением.

"Что касается трудовой миграции из Центральной Азии, важно подходить к этому вопросу конструктивно, без обвинений в адрес отдельных стран. Если человек нарушает закон, он должен понести ответственность, независимо от его гражданства. Однако чрезмерное давление со стороны отдельных депутатов или общественных организаций недопустимо, особенно в условиях стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией, которое активно поддерживается главами наших государств", - заключил Шестаков.

Отметим, что в России начался первый этап эксперимента по сбору биометрических данных у иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в страну на срок более 90 дней. На текущем этапе сбор биометрии проводится в аэропортах Москвы. На следующем этапе эксперимента иностранные граждане смогут загружать свои фотографии и биометрические данные через специальное приложение. После этого им потребуется обратиться в МФЦ для получения электронной карты иностранного гражданина. Завершение второго этапа испытаний новой системы запланировано на 30 июня 2026 года.

У некоторых трудовых мигрантов эти изменения сначала вызвали недоверие. Мирлан Ж. уже много лет работает в России и нередко пересекает границу, чтобы повидать семью - жену с детьми, навестить родителей, которые остались в Бишкеке. Он, как и многие, скептически относился к процедуре биометрии, опасаясь очередей и бумажной волокиты. Однако, пройдя процедуру лично, мужчина изменил свое мнение.

По словам Мирлана, когда он впервые услышал об этом новшестве, думал, что это только добавит хлопот.

"Все прошло быстро и удобно. Плюс хорошо, что внедрили электронные карты иностранного гражданина. Многи процессы стали понятнее и прозрачнее", - говорит он.

Таким образом, этот эксперимент не только упрощает процесс легализации для мигрантов, но и демонстрирует, как технологии могут быть использованы для улучшения взаимодействия между иностранцами и государством.

Следует подчеркнуть, что изменения, вступающие в силу с 1 января 2025 года, касающиеся сроков временного пребывания иностранных граждан в России, не распространяются на граждан Кыргызстана, осуществляющих легальную трудовую деятельность.