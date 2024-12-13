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23 октября признан Международным днем снежного барса по инициативе КР

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- Светлана Лаптева
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12 декабря в Нью-Йорке, на очередном пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, была принята резолюция о провозглашении 23 октября Международным днем снежного барса. Эта значимая инициатива была выдвинута Кыргызской Республикой и получила единогласную поддержку всех 193 государств-членов ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в ходе своего выступления на Общих дебатах 79-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2024 года информировал об инициативе кыргызской стороны и выразил просьбу к государствам членам ООН поддержать провозглашение Международного дня.

Особо следует отметить, что более 60 государств присоединились к резолюции в качестве соавторов, что отражает широкую международную поддержку усилий по охране этого уникального вида и его среды обитания.

Инициатива провозглашения Международного дня снежного барса была выдвинута от имени стран ареала этого редкого хищника: Бутана, Китая, Индии, Непала, Монголии, Казахстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, которые объединили усилия для сохранения снежного барса, находящегося под угрозой исчезновения, и привлечения внимания мировой общественности к необходимости защиты биоразнообразия и экосистем высокогорий.

Принятая резолюция призывает все государства-члены, учреждения системы ООН, международные и региональные организации, неправительственные организации, гражданское общество, частный сектор, а также всех заинтересованных лиц отмечать Международный день снежного барса. Это может включать проведение мероприятий, направленных на информирование о значимости сохранения снежного барса, поддержку экологических инициатив и укрепление международного сотрудничества. Провозглашение Международного дня снежного барса - это важный шаг на пути к глобальной консолидации усилий по сохранению этого величественного символа горных экосистем.

Следует отметить, что в соответствии с указом президента Кыргызской Республики Садыром Жапаровым от 2023 года, снежный барс признан национальным символом страны.


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URL: https://www.vb.kg/441461
Теги:
ООН, снежный барс, Кыргызстан
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