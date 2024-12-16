Неделя в целом созидательна. Гороскоп с 16 по 22 декабря

Начало прямого движения Меркурием положительно отразится на делах. Можно заняться оформлением документов, поставкой товара, отправкой посылок. Возможно поступление задержавшихся денег. Значимым событием недели станет зимнее солнцестояние, которое в этом году придётся на 21 декабря. В этот день Солнце переходит в зодиакальное созвездие Козерог и начинается астрономическая зима. Самый короткий день и самая короткая ночь. Неделя в целом созидательна, но важно не летать в облаках, отбросить иллюзии и реально оценивать свои силы, прежде чем за что-либо браться.

Овен – важно определиться с приоритетными целями, дабы успеть е Новому Году завершить намеченное. Возможны значимые встречи, общение с людьми издалека. Могут состояться дальние поездки, либо удастся подготовиться к предстоящим поездкам. Сбивать с толку и отвлекать будут многочисленные сообщения, которые не столь важны. Зависая в переписке или праздных разговоров, можно упустить время, а затем в режиме аврала заниматься важными делами. Суета может не лучшим образом сказаться на здоровье.

Телец – всё будет так или иначе связано с финансами. С одной стороны, вы существенно увеличите доходы, в том числе и благодаря дополнительной работе. Удачными окажутся покупки для дома, а также выбор новогодних подарков. Внести хаос и привести к пустым тратам могут затеи друзей, сослуживцев и различных знакомых. Втягивая вас в различные проект, подбивая на очередные вечеринки, они не только мешают выполнению намеченных дел, но и провоцируют на бесполезные траты. Воздержитесь от одалживания денег и вложения в совместные проекты.

Близнецы – верить на слово не спешите. Щедрые обещания на деле вполне могут оказаться пустым звуком, а затраченные нервы и время обратно не вернутся. Обсуждения также могут затянуться настолько долго, что вопрос сам по себе потеряет актуальность. Оставьте любителей поговорить ни о чём и претворяйте в жизнь возникшие планы с людьми, которые меньше говорят, а больше делают. Поездки, участие в различных мероприятиях окажутся не только увлекательными, но и полезными.

Рак – пока рано включатся в новогодний переполох и погружаться в общение, поездки. У вас может прибавиться работы, а вместе с ней и доходов. Поездки и общение, могут сильно вас отвлекать, занимая много времени, которое итак расписано по минутам. Поставьте на первое место дела, решение финансовых вопросов, а свободное время посвятите отдыху, поскольку без него здоровье существенно может пошатнуться.

Лев – раньше времени погрузившись в праздничную эйфорию, вы можете растратить деньги на развлечения и неоправданно дорогие покупки. В итоге к новогоднему празднику вы рискуете прийти с опустевшей казной. Проявите сдержанность, выслушивая очередные предложения и не поддавайтесь на уговоры. Деловые встречи и переговоры пройдут блестяще, позволив вам прийти к триумфу. На досуге займитесь проработкой новогодней программы и корпоративов, заодно просмотрите ещё раз бюджет. Его вполне можно сократить.

Дева – год стремительно подходит к своему заверению, но предстоит решать немало вопросов, в том числе с влиятельными людьми. Постарайтесь не втягиваться в споры, особенно с хорошо знакомыми людьми. Они могут отвлечь вас от главного, испортить настроение и помешать значимым встречам. Придерживаясь свои планов, вы благополучно их реализуете, пополнив казну к предстоящему празднику.

Весы – воздержитесь от решения всех дел и сразу. Представляя себя супергероем, которому всё по плечу, вы заблуждаетесь, а следствием этих заблуждений станут просчёты, ошибки, усталость и, как следствие, недомогание. Освободив себя от работы, которая вполне может быть отложена на следующий год, вы успеете на важные встречи, совершите нужные поездки и закружитесь в романтике предновогодних дней. Представится шанс сказать значимые слова любимому человеку. Вечеринки этом поспособствуют.

Скорпион – финансовая фортуна будет на вашей стороне. Доходы увеличатся и благодаря дополнительной работе, и получению нужных решений влиятельных людей, документов в госорганах. Завершился период проволочек и ожидаемые давно деньги также будут получены. Важно только не спустить все деньги на развлечения и поспешные инвестиции, дабы не оказаться в минусе. Займитесь покупками для дома, выбором подарков для дорогих сердцу людей.

Стрелец – займитесь расширением кругозора, уделите больше внимания образованию, а также общению. Полученные знания помогут в профессиональном развитии, помогут в сдаче тестов или экзаменов, позволят выйти на новый уровень сотрудничества. Занявшись организацией поездок, в том числе на новогодние праздники, вы подготовите отличную программу. Удачно сложатся поездки и в течение этой недели. Стопорить ход дел могут домочадцы, вовлекая вас в длительные и ничего не решающие обсуждения.

Козерог – повышенные чувства обязательств создадут дополнительные хлопоты, отвлекая вас от решения действительно значимых вопросов. Погрузившись в общение, встречи и поездки, вы можете потерять много времени обсуждая многократно одно и то же, а пробки на дорогах, увеличат время поездок. Сосредоточьтесь на решении финансовых вопросах, а также на работе, которая уже в ближайшее время принесёт доходы. Освободив время от назойливого общения и поездок, вы сможете как следует отдохнуть и поправить здоровье.

Водолей – новогодние поздравления уже начнут поступать, создавая позитивное настроена. Заодно удастся обсудить планы на предстоящий год, заключить договора, подвести итоги уходящего года. Приятные сюрпризы преподнесёт любимый человек, вытащив вас на новогоднюю фотосессию, либо новогодние корпоративы. При тратах денег проявите сдержанность. Поддавшись на новогодний ажиотаж, заманчивые предложения, вы можете существенно переплатить, либо сделать бесполезные приобретения. Инвестиции также могут оказаться расточительными.

Рыбы – домочадцы и руководство могут разочаровать невыполнением данных вам обязательств. Оставьте надежды на то, что они вспомнят о своих обещаниях, отбросьте возникшие обиды и поговорите по душам. Вы лучше поймёте близких людей, восстановите гармонию в доме и начнёте совместную подготовку к Новому Году. Конструктивный диалог с руководством, также внесёт ясность и позволит достичь прогресса в делах. Можно заняться срочным оформлением документов.

Астролог Андрей Рязанцев