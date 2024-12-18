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МИД КР запускает онлайн-центр для консультаций граждан за рубежом

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- Назгуль Абдыразакова
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В целях создания удобного и доступного способа обращения граждан, направленного на защиту их прав и интересов за рубежом, Консульский департамент Министерства иностранных дел КР объявляет о запуске круглосуточного Центра обработки обращений граждан (далее – Центр). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, центр позволит оперативно предоставлять консультации на кыргызском, русском и английском языках по широкому спектру консульских услуг, таких как: оформление виз, паспортизация, регистрация записей актов гражданского состояния, заявления по вопросам гражданства Кыргызской Республики, легализация документов, выданных государственными органами КР и иностранных государств, а также другие аспекты консульских услуг.

Сотрудниками Центра будет оказываться онлайн-консультативная помощь гражданам КР, находящимся за рубежом в экстренных ситуациях, в том числе в случаях утраты документов, арестов со стороны правоохранительных органов или иных вопросов в консульско-правовой сфере посредством "Горячей линии".

Для получения консультации достаточно позвонить по номеру +996 999 312 002 через WhatsApp или обратиться через сайт и посредством социальных сетей – Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram.

Все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки, а при необходимости направлены на дальнейшую обработку в соответствующие посольства и консульские учреждения Кыргызской Республики за рубежом и ответственным сотрудникам Министерства.

Запуск указанного Центра существенно облегчит процесс получения консультаций консульско-правового характера как для граждан КР, так и для иностранных граждан.


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URL: https://www.vb.kg/441547
Теги:
МИД, Кыргызстан, Помощь
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