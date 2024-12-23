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Самое время подводить итоги. Гороскоп с 23 по 29 декабря

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Предновогодняя неделя будет полна приятных неожиданностей, но в то же время и суеты из-за поездок и встреч, большую часть которых вполне можно отложить. Завершается не только 2024 год, но и лунный цикл. Новолуние состоится в канун Нового Года, 31 декабря. Самое время подводить итоги, промежуточные результаты, завершать начатые дела, дабы 2025 год начать с чистого листа и этому будет способствовать растущая в первых числах 2025 года Луна. Постарайтесь не втягиваться в конфликты, поскольку из-за ретроградного движения Марса они могут существенно затянуться.

Овен – воздержитесь от обсуждения сложных вопросов с руководством и влиятельными людьми. Проявленная вами инициатива окажет негативный эффект. Под занавес уходящего года постарайтесь не испортить настроение спорами, которые не решат в миг давние проблемы. Примите во внимание светы друзей и любимого человека. Они станут инициаторами предновогодних вечеринок, создав романтичное настроение. Корпоративы сложатся интересно, а если вы ещё одиноки, то вполне возможно корпоратив положит начало роману.

Телец – заранее определитесь с планами и не распыляйте силы на незапланированные поездки, встречи. В суматохе предновогодних дней легко можно растратить деньги без толку. Воздержитесь от инвестиций и покупок, которые так активно вам будут навязывать. Тщательно продумав список покупок и приценившись, вы останетесь в выигрыше. Направьте свою энергию в работе, дабы потом к ней не возвращаться, а насладиться отдыхом во время новогодней недели.

Близнецы – откроется второй дыхание и работа будет с удовольствием завершена. Доходы на удивление окажутся выше ожидаемых. Появится возможность рассчитаться с некоторыми долгами и сделать достойные новогодние подарки. Начнут поступать и новогодние поздравления, вместе с подарками. Завершив дела на работе, вы с лёгкостью приметесь за домашние хлопоты. Домочадцы помогут с уборкой и покупками к новогоднему празднику, что освободить время для отдыха и посещения SPA-салонов.

Рак – душевная беседа с близкими людьми решит возникавшие недавно разногласия, и вечеринки пройдут в хорошем настроении, создав новогоднюю атмосферу. Свидания состоятся, даже если вы уже не думали вернуть обратно любимого человека после ссоры. Практически все обсуждаемые проекты в бизнесе реально осуществимы, а потому не ленитесь и находите время для работы, несмотря на то, что душа будет требовать веселья. Заключённые договора, поставка товара предотвратят неприятности начала года.

Лев – неожиданно появится много соблазнов, которые будут требовать вложения денег. Постарайтесь преодолеть их дабы не остаться в канун Нового года с пустой казной. Кстати, поступления денег может задерживаться. Правильно распределив бюджет, вам будет достаточно и имеющейся суммы. Поездки и встречи, на которые вас пригласят, коренным образом поменяют настроение, создав ощущение сказки. Возможно восстановление дружеских отношений и создание новых.

Дева – достучаться до руководства и влиятельных людей окажется практически недостижимой задачей, а потому оставьте это до лучших времён и посветите целиком время работе, которая приносит доходы. Вскоре отгремят новогодние вечеринки, календарь начнёт отсчёт нового года и текущие возможности останутся в прошлом. Благодаря вашей расторопности вы существенно пополните казну в преддверии Нового года. Признавайтесь в любви, отстаивайте свою точку зрения во время деловых встреч, ищите возможности для пополнения знаний и поездок.

Весы – в круговерти предновогодней суеты, вам удастся выкроить время для отдыха и красоты. Даже непродолжительный отдых в тишине восстановит силы и поправит нервы. Вы спокойно обсудите вопросы, которые ещё недавно вызывали бурю гневных эмоций, и примите решения. Полезно посетить торговые центы и сделать покупки, даже если решение будет продиктовано впечатлениями. Случайный выбор окажется интересным и вам не придётся толкаться в магазинах в последние дни уходящего года

Скорпион – погнавшись за доходами, которые казались такими лёгкими и доступными, вы растратите имеющие деньги и время. Вовремя остановив себя от растрат и непрактичных покупок, вы встретите Новый год с деньгами и без долгов. Одалживать деньги также не желательно. Если возникнут сомнения в правильности поступков, обратитесь за советами к домочадцам. Они помогут разобраться в ситуации и направят ход мыслей в нужное русло. Больше отдыхайте, набираясь сил перед новогодней ночью.

Стрелец – верьте в новогодние чудеса, и они обязательно начнут происходить вокруг вас. Удача будет сопутствовать в общении с влиятельными людьми: вы не только встретите их в нужный момент, но и сможете решить важные вопросы, включая оформление документов. Каждый день вас будут радовать знаки внимания от любимого человека, настоящих друзей и детей. Некоторые подарки окажутся особенно трогательными, ведь они сделаны вручную. Ответьте взаимностью – уделите им своё тепло и заботу, они этого достойны.

Козерог – предновогодняя неделя будет насыщена поездками, деловыми встречами и телефонными переговорами. Это отличное время для поздравления ключевых партнёров с праздниками и обсуждения планов на будущее. Ваше хорошее настроение поспособствует успешному завершению переговоров и заключению выгодных сделок. После трудового марафона вы сможете насладиться весельем на корпоративных вечеринках. Любимый человек подарит вам особенные моменты романтики, разделив с вами новогоднюю атмосферу.

Водолей – не теряйте надежды получить финансовую поддержку и найти оригинальный подарок. Вы успешно справитесь с делами, убедите влиятельных людей и, проявив инициативу, сможете провести важную сделку. Все это поможет укрепить ваше финансовое положение. Удача будет на вашей стороне, поэтому не упустите шанс сделать максимум возможного – следующий такой прорыв придётся подождать. А благодарностью за ваши старания станут счастливые улыбки ваших близких.

Рыбы – сложно доказать что-либо людям, которые не хотят вас услышать и не принимают в расчёт мудрые доводы. Оставьте сложные разговоры с руководством, деловыми партнёрами на потом и восстановите душевное равновесие. Полученные подарки создадут новогоднюю атмосферу и в то же время интригу, поскольку будет неизвестен один из дарителей подарков. Интрига раскроется в новогоднюю ночь, открывая новую страницу в отношениях.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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