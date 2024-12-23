ГКНБ: Государству возвращены завод ЖБИ и карьер в Нарыне

На баланс государства возвращён бывший Нарынский завод железобетонных изделий, а также песчаный карьер, расположенный вдоль реки Нарын общей площадью 6.6 га. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в 2002 году Нарынская городская администрация в нарушении законодательства страны в сфере землеустройства закрепила за АО "Мунара Курулуш" земельный участок с общей площадью 6,6 га, расположенный на участке "Запин" вдоль реки Нарын. Ранее данный земельный участок принадлежал Нарынскому заводу железобетонных изделий (ЖБИ). Позже на основании приказа, ответственные лица ГУ "Кадастр" города Нарын выдали владельцу АО "Мунара курулуш" государственный акт о праве частной собственности на земельный участок мерою 6,6 га.

По данному факту были зарегистрированы материалы в ЖУИ , где по результатам принятых мер указанный участок возвращен на баланс мэрии города Нарын. Согласно проведенной оценочной экспертизы рыночная стоимость завода железобетонных изделий и карьера составила в 1 млрд 79 млн сомов