В Бишкеке пройдет предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка

С 25 по 31 декабря в Бишкеке пройдет предновогодняя "Ярмарка социально значимых продуктов питания и товаров широкого потребления", которая приглашает жителей и гостей столицы не только окунуться в атмосферу праздника, но и купить продукты дешевле, чем в магазинах, по оптовым ценам производителей. Ярмарка будет работать у железнодорожного вокзала столицы.

"Мы приглашаем горожан и гостей столицы прийти на предновогоднюю ярмарку с 25 по 31 декабря, чтобы закупить к столу самые свежие овощи и фрукты, деликатесы и молочную продукцию. За качество продукции мы отвечаем, все можно попробовать! Добро пожаловать! Приходите сами и зовите с собой друзей! Все, что вырастили на полях и у себя на фермах наши сельские труженики Кыргызстана, будет выставлено на сельскохозяйственной ярмарке на площади у железнодорожного вокзала Бишкека. Товары привезли со всей страны! А самое главное жители Бишкека должны поспешить за мясом к новогоднему столу, которое по 550 будет продаваться по 550 сомов и которое привезли из разных областей Кыргызстана. Есть и знаменитое нарынское мясо, кторое привезли супруги Жаныбек и Бактыгуль.

И какой же новогодний стол без зеленых экологических продуктов, которые будут также привезены из разных уголков страны.

Кроме этого, мы приглашаем к сотрудничеству фермеров, айыл окмоту, обычных дачников для участия в реализации своей продукции, чтобы у самих сельских тружеников появилась возможность продать как можно больше своей честно выращенной продукции", - сказал vb.kg заведующий сектором реализации проектов и государственно-частного партнерства Министерства водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Искак Анарбеков.

Сами фермеры также обещают горожанам незабываемые впечатления, особенно, от цен.

"Почему именно на наш фермерский рынок надо прийти за покупками, а не в супермаркет. У нас мясной стол или тарелку можно будет набрать за 1,5 - 2 тысячи сомов, а в магазинах все будет на порядок дороже. И к тому же самое главное, мы, сельчане, делаем все с душой. Каждый свой продукт, будь то мясной рулетик или колбаса мы делаем, как для себя! Потому и сами выходим продавать, в люди, так сказать. И обязательно веселиться будем с людьми", - говорит фермер Сергей Бадов.

"Мы мечтаем, чтобы на столах наших кыргызстанцев оказались настоящие лесные фисташки и орешки. Мы же их не выращиваем, все плоды собраны с настоящих деревьев-эндемиков, в настоящем заповеднике. Они же даже сохраняют запах и аромат, всю свежесть! Представляете насколько это экологично и по-кыргызски, как у кочевников, чтобы дома был дух природы, настоящий, не какой-то там пластик в пакетике", - добавляет юный житель Джалал-Абадской области.