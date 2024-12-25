Инициатива Кыргызстана привела к признанию 23 октября Днём снежного барса

Инициатива Кыргызской Республики о признании 23 октября Международным днём снежного барса была поддержана Генеральной Ассамблеей ООН и закреплена резолюцией на её 79-й сессии. В честь этого события Министерство иностранных дел КР совместно с Глобальной программой по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) провели торжественное мероприятие в Бишкеке.

На мероприятии были представлены результаты крупного исследования численности снежного барса в Кыргызстане, проведённого в рамках проекта "Оценка популяции снежных барсов" (PASK).

"Исследование охватывало территорию свыше 125 000 квадратных километров, где было установлено 875 фотоловушек. Мы зафиксировали более 335 встреч со снежным барсом", - сообщил международный координатор GSLEP Костуб Шарма.

По его словам, численность снежного барса в стране составляет от 234 до 349 взрослых особей, с примерным средним значением 285. Таким образом было установлено, что средняя плотность снежного барса в Кыргызстане составляет 0,23 особи на 100 кв. км. Основные факторы, влияющие на плотность популяции, включают пересечённую местность и удалённость от дорог.

"Эти данные подчёркивают важность охраняемых территорий, а также необходимость создания коридоров, чтобы соединять популяции и обеспечивать их устойчивость", - добавил Шарма.

Первый заместитель министра иностранных дел КР Асеин Исаев в своем выступлении рассказал, что Кыргызстан сыграл ключевую роль в формировании группы из 11 стран, входящих в ареал обитания снежного барса, включая Бутан, Китай, Индию, Казахстан, Монголию, Непал, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

"Эти страны объединились, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к необходимости защиты снежного барса и его среды обитания. Мы благодарны за их единодушную поддержку нашей инициативы, которая также получила одобрение 61 государства-соавтора резолюции.

Изменение климата, глобальное потепление и природные катастрофы представляют серьёзные угрозы, которые требуют скоординированных действий на международном уровне. Снежный барс, будучи индикатором здоровья горных экосистем, символизирует долгосрочное устойчивое развитие. Его сохранение имеет значение не только для отдельных стран, но и для всего мирового сообщества.

Снежный барс был официально признан национальным символом Кыргызстана в 2023 году. Это решение подкрепляется конкретными мерами, включая активное участие президента Кыргызстана в установке фотоловушек, что подчёркивает его личную приверженность охране природы.

Для нашего народа снежный барс олицетворяет величие, мужество и терпение. В легендах он ассоциируется с великим предком Манасом, что делает его не только объектом охраны, но и важной частью культурного наследия страны.

Мы благодарны всем, кто поддержал резолюцию, и готовы укреплять международное сотрудничество в области охраны природы. Кыргызстан открыт для любых инициатив, направленных на сохранение природного наследия и обеспечение экологической безопасности", - сказал он.

"Снежный барс играет ключевую роль в сохранении высокогорных экосистем, и сохраняя его, мы сохраняем целые природные системы.

Наши усилия по охране этого вида должны быть скоординированы на международном уровне. Снежный барс не знает границ, и его охрана требует сотрудничества между странами, которые являются его ареалом обитания. Одним из самых важных шагов является мобилизация финансовых ресурсов для реализации природоохранных программ, а также создание условий для устойчивого мониторинга численности популяции снежного барса. Мы должны объединять усилия всех заинтересованных сторон для сохранения этого вида и его экосистем.

Кроме того, важно отметить, что для эффективной охраны снежного барса необходимо расширение трансграничного сотрудничества, чтобы обеспечить долгосрочное сохранение его среды обитания и поддерживать все экосистемные процессы, от которых зависит жизнь этого хищника", - добавил руководитель секретариата глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистемы Чингиз Кочоров.

Проект был реализован при поддержке Фонда "Илбирс", Snow Leopard Foundation, Союза охраны природы Германии (НАБУ), организации Panthera, а также Программы развития ООН и Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.