Прокуратура выявила хищение 6,3 млн сомов при строительстве спорткомплекса

Прокуратурой Кеминского района Чуйской области в рамках уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением и хищения бюджетных средств в размере 6,3 млн. сомов при строительстве спортивного комплекса в селе Кызыл-Октябрь задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба ГП КР.

Сотрудниками следственной службы Кеминского РОВД, проводящими расследование, были задержаны глава Чон-Кеминского айыл окмоту, ранее занимавший должность главы Кызыл-Октябрьского айыл окмоту А.Т.А., специалист по техническому надзору А.Б.Б. и руководитель ОсОО "А" К.Н.К., которые водворены в ИВС.

В настоящее время в рамках данного уголовного дела проводятся следственные мероприятия и принимаются меры по выявлению других причастных к данному преступлению граждан.