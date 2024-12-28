По факту коррупции задержан бывший директор Нарынского лесхоза

ГКНБ КР установлен факт незаконного предоставления в частную собственность и в аренду земельного участка Нарынского лесного фонда площадью 208,7 га, оценочная стоимость которого составляет 1 млрд. 168 млн. сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в июне 2016 года директор Нарынского лесного хозяйства лесной Службы при МЧС КР Ш.У.Б., злоупотребляя должностным положением путем заключения договора, передал своему отцу Б.Ш. в аренду земельный участок лесного фонда общей площадью 208,7 га сроком на 45 лет. В том же году на данном земельном участке без каких-либо документов со стороны У.Ш. был построен дом и кошар. Затем У.Ш. в целях придания законности своим действиям, вступив в преступный сговор с председателем Нарынского районного суда Э.М., 3 апреля 2017 года добился вынесения судебного решения о признании Б.Ш. собственником земельного участка площадью 356,4 м² с жилым домом и сооружениями.

Далее в том же году на основании решения суда, в сговоре с работником Нарынского филиала госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при КМ КР Ж.М., У.Ш. получил государственный акт о праве частной собственности на 1393,57 м2 земли, что значительно превышает размер участка земли, указанного в решении Нарынского районного суда.

25 октября с.г. в рамках уголовного дела возбужденного по статье 336 УК КР "Коррупция" задержаны указанные У.Ш. и Ж.М., в отношении которых 27 октября решением Нарынского городского суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц.

В результате принятых в рамках уголовного дела мер, указанный земельный участок, мерою 208,7 га, вместе со зданиями и сооружениями возвращен на баланс государства".