Поздравление президента КР Садыра Жапарова с Новым 2025 годом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым 2025 годом.

Текст новогоднего поздравления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые соотечественники, проживающие как в ближнем, так и в дальнем зарубежье!

Через считанные минуты мы проводим уходящий год и с новыми надеждами и настроением вступаем в 2025 год.

Время летит словно птица, и если оглянуться на уходящий год, мы видим, что смогли выполнить множество значимых дел.

Как вы помните, в первые годы нашей работы мы направили все свои усилия на упорядочение общественной жизни и налаживание работы государственной системы, служащей интересам народа.

Постепенно доверие народа к власти начало расти, остались в прошлом акции протеста и бесконечные митинги.

Мы смогли продемонстрировать международному сообществу, что Кыргызстан способен развиваться самостоятельно, и наладить отношения с другими странами.

В результате Кыргызстан укрепил свои позиции на международной арене благодаря выверенной, многовекторной внешней политике.

Вопрос кыргызско-узбекской границы, который долгие годы вызывал беспокойство нашего народа, был окончательно решён, а переговоры по кыргызско-таджикской границе успешно завершились. Конечно, без вашей поддержки этих достижений было бы невозможно добиться.

Наши искренние и добрые намерения принесли свои плоды: мировое сообщество начало поддерживать масштабные проекты, инициированные Кыргызстаном. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что отошли от мыслей об инвестициях любой ценой и перешли к осознанному выбору надежных инвесторов.

Накануне мы заложили первый камень в строительство железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан", которая откроет новую эпоху в развитии транспортной инфраструктуры Центральной Азии.

Этот путь предоставит новые возможности для всего региона, укрепит экономику и улучшит жизнь миллионов людей. Соединяя народы Востока и Запада, он станет новым историческим возрождением Великого Шелкового пути.

Тем временем были отремонтированы тысячи километров дорог, являющихся жизненно важными артериями страны, и на 800 километрах уложен асфальт.

Строительство ГЭС "Камбар-Ата-1", которое уже называют проектом века, активно продвигается при участии Казахстана и Узбекистана, а также при поддержке Всемирного банка.

Эта гидроэлектростанция станет ключевым шагом на пути к энергетической независимости Кыргызстана. Кроме того, "Камбар-Ата-1" сыграет важную роль в эффективном управлении водными ресурсами в Центральной Азии.

Уважаемые соотечественники!

Еще одно наше приоритетное направление - обеспечение доступным жильем. Мы начали реализацию проекта, в рамках которого в столице, городе Бишкеке, уже построены жилые комплексы, и более тысячи наших граждан смогли получить квартиры перед Новым годом.

В следующем году будет построено еще больше жилых комплексов, которые будут передаваться гражданам в порядке очереди.

2024 год был насыщен международными и мировыми спортивными мероприятиями. Самым крупным из них стали Олимпийские игры, прошедшие летом в Париже. Потомки Манаса достойно доказали, что, несмотря на скромные масштабы нашей страны, мы можем достигать великих побед и гордо заявлять о себе всему миру.

Эти достижения - лишь начало нашего пути к новым вершинам. Уже сейчас мы начнем готовиться к следующей Олимпиаде, чтобы добиться еще более значительных успехов.

Руководство страны не осталось равнодушным к вопросам демографии. Согласно международным исследованиям, население Кыргызстана вступило в тенденцию старения, что является для нас тревожным сигналом!

В связи с этим я подписал Указ "О единовременной выплате "Бала – береке" для многодетных матерей, постоянно проживающих в условиях высокогорья и труднодоступных регионах".

Этими усилиями мы создаем благоприятные условия для демографического роста населения, а также оказываем поддержку многодетным матерям, проживающим в условиях высокогорья и труднодоступных регионах.

В уходящем году в сфере здравоохранения были достигнуты исторические успехи: сделаны первые шаги по трансплантации почек, печени и костного мозга.

Мы прекрасно понимаем, что в основе всех достижений лежат образование и наука, без которых невозможно представить процветающее будущее Кыргызстана.

В связи с этим мы уделяем пристальное внимание содержанию и качеству образования. В школах реализуется государственная программа "Алтын казык". Что касается высших учебных заведений, то вузам, стремящимся к развитию, присваивается особый статус.

Кроме того, в целях укрепления материально-технической базы Национальной академии наук Кыргызстана - научного центра страны - проведена капитальная реконструкция. Уже с нового года зарплаты сотрудников этого учреждения, являющегося интеллектуальным флагманом государства, будут увеличены до 100%.

Уважаемые соотечественники!

Живописная земля кыргызов, колыбель кочевой цивилизации, - это родина благородного и великодушного народа, национальный дух которого постепенно крепнет.

В уходящем году я подписал указ о признании снежного барса, обитающего на наших снежных и величественных горах, национальным символом Кыргызской Республики.

В рамках защиты уникальной природы Кыргызстана наша инициатива о праздновании Дня снежного барса была поддержана Генеральной Ассамблеей ООН, и соответствующей резолюцией 23 октября объявлено Международным днем снежного барса.

Это событие стало одним из самых значимых достижений уходящего года.

Пусть, как и описывали наши предки снежного барса, наши сыновья и дочери будут смелыми, сильными, благородными, великодушными и настойчиво стремящимися к своим целям.

В этом году мы отметили 100-летие Кара-Кыргызской автономной области, с которой начиналась современная история Кыргызстана, и почтили память наших предков, посвятивших свои жизни этому историческому поворотному моменту. Как говорится: "Элүү жылда эл жаңы, жүз жылда жер жаңы" ("Пятьдесят лет - это новое поколение, сто лет - это новая земля"). В рамках 100-летия были открыты десятки промышленных объектов и социально-экономических учреждений.

Благодаря слаженной работе ветвей власти, объединенных общей целью, в уходящем году доходы от таможни и налогов выросли в несколько раз.

В результате объём ВВП вырос на 9,4% и превысил отметку в 1,5 триллиона сомов. В 2025 году ожидается, что этот показатель превысит 1,8 триллиона сомов. Бюджет страны в этом году составил 687 миллиардов сомов, а в 2025 году мы планируем увеличить его до 700 миллиардов, укрепляя финансовую основу государства.

Дорогие кыргызстанцы!

Сегодня Кыргызская Республика вместе со своим дружным, многонациональным, созидательным и традиционно культурным народом встала на правильный путь быстрого и устойчивого развития. В такое время важно обратить внимание на необходимость возвращения к вековым традициям и исконным ценностям, которые проверены временем.

Для быстрого и стабильного развития Кыргызстана как государства необходимо избавиться от вредных привычек и негативных явлений, укоренившихся в последние десятилетия, а также от различных идеологических искажений и чуждого влияния. После этого мы должны начать разумно использовать свои внутренние ресурсы и возможности.

Мы не должны забывать, что кыргызский народ сохранился на протяжении тысячелетий и снова обрёл независимость благодаря своим уникальным ценностям, принципам нравственности и богатому историческому опыту.

Одним из надёжных путей выхода из текущей ситуации является разработка и реализация идей, которые объединят граждан Кыргызстана, укрепят чувство патриотизма, вдохновят на новые инициативы и придадут уверенность в будущем. Именно с этой целью я подписал Указ "Национальный дух - мировые высоты".

На основе этого указа мы стремимся вывести Кыргызстан на мировой уровень как страну всесторонне развитую, с процветающим народом, который гордится своей страной и сохраняет свои народные ценности.

Уважаемые кыргызстанцы!

Итак, в 2024 году наши усилия по реализации поставленных задач принесли ощутимые результаты.

Это стало возможным благодаря крепкому единству нашего народа и его общей цели. Эти достижения обеспечили стабильность в стране, задали курс на развитие и позволили с уверенностью сказать, что мы начали строительство нового Кыргызстана.

Новый год всегда ставит перед нами новые задачи и цели. Я уверен, что в 2025 году мы добьёмся новых достижений благодаря усердному труду.

В новом году мы продолжим привлекать иностранные инвестиции, создавать благоприятные условия для предпринимательства, развивать науку, образование, инновации, IT-сектор, "зелёную" экономику и цифровые технологии.

Особое внимание будет уделено открытию промышленных предприятий, созданию новых рабочих мест и повышению доходов населения. Социальная сфера выйдет на новый уровень.

Таким образом, вместе с вами мы построим новый Кыргызстан. Самое главное - ценить наше единство и согласие под одним общим небом.

Дорогие соотечественники, пусть наступающий Новый год принесёт всем нам благополучие!

Пусть Новый год станет годом обновления, перемен и новых достижений!

Пусть в каждом доме царят счастье, согласие и достаток!

С Новым годом!"