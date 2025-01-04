В Казахстане на трассе Астана – Петропавловск произошло массовое ДТП

20 человек, включая восьмерых детей, пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области, сообщили в управлении здравоохранения региона.

В Аккольскую центральную районную больницу доставлены три человека с травмами различной степени тяжести. Все находятся в стабильном состоянии.

В Буландынскую центральную районную больницу поступило 11 человек, из них пятеро госпитализированы, включая одного ребёнка. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Шестеро направлены на амбулаторное лечение.

В медицинский центр в Бурабае доставлены четыре человека, включая одного ребёнка. Один человек госпитализирован, трое получают амбулаторное лечение.

Двое детей из Астаны были госпитализированы с места ДТП. Один ребёнок 2021 года рождения поступил с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Второй, подросток 2009 года рождения, получил тупую травму грудной клетки и ушиб коленного сустава.

Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии, сообщили в управлении хдравоохранения.

По последним данным, на месте массовой аварии на трассе в Акмолинской области осталась 41 машина, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖола".

"По состоянию на 19.00 с места ДТП на трассе Астана – Петропавловск извлечены 24 автомобиля из 95. 30 транспортных средств покинули место происшествия своим ходом. На месте аварии остаётся ещё 41 авто", – говорится в сообщении.

На трассе задействовано 34 единицы спецтехники и 20 человек личного состава.

Источник: Informburo.kz