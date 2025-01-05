Более 50 спортсменов из Кыргызстана примут участие в Азиатских играх

Кыргызстанские спортсмены примут участие в зимних Азиатских играх, которые пройдут в Харбине Китайской Народной Республики с 7 по 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.
По ее данным, соревнования будут проводиться по 11 видам спорта, и разыграют 64 комплекта медалей.
От Кыргызстана ожидается участие более 53 спортсменов в хоккее, биатлоне, слаломе, керлинге и фигурном катании.
Состав сборной по биатлону:
- Эльдар Кадыров;
- Артур Сапарбеков;
- Сын Мусы Рахманберди;
- Нурислам Джумалиев;
- Диана Таалайбекова;
- Мадина Саралаева;
- Баяна Таалайбекова;
- Акылай Казиева;
- Антонина Борисенко;
- Александр Левданский - тренер.
Состав команды по керлингу:
- Бексултан Мырзабаев;
- Исхак Абыкеев;
- Мухаммед Дасифу;
- Айбек Асаналиев;
- Керемат Асанбаева;
- Амина Юсупова;
- Тунук Сексенова;
- Нурданат Уланова;
- Айсулуу Мейманбек;
- Тынчтыкбек Саматов - главный тренер.
Состав команды по слалому:
- Надим Мухтаров;
- Евгений Тимофеев;
- Роман Нарчуганов;
- Насур Хуров;
- Тимур Шакиров;
- Альбина Ибрагимова;
- Арина Шабанова;
- Максим Гардеев;
- Александр Коробов;
- Самира Аматова;
- Альбина Иванова;
- Улан Шаршен уулу, Бакыт Тулжанов - тренеры;
- Иван Барисов - главный тренер.
Фигурное катание:
- Дарья Снеговская;
- Анна Шаймер.
Состав хоккейной команды:
- Адиль Бекмуратов;
- Белек Максатбеков;
- Александр Титов;
- Эрназар Исаматов;
- Исламбек Абдыраев;
- Денис Попов;
- Кузьма Терентьев;
- Егор Лещенко;
- Мамед Сейфулов;
- Адис Качкынбеков;
- Ерсултан Мирбеков;
- Антон Кудашев;
- Адель Нуралиева;
- Захар Бем;
- Султан Исманов;
- Тахир Супохунов;
- Артём Васильев;
- Арслан Мараимбеков;
- Максим Егоров;
- Саламат Тыналиев, Жыргал Абдылдаев - тренеры;
- Михаил Чеканов - главный тренер.