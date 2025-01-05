Более 50 спортсменов из Кыргызстана примут участие в Азиатских играх

Кыргызстанские спортсмены примут участие в зимних Азиатских играх, которые пройдут в Харбине Китайской Народной Республики с 7 по 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, соревнования будут проводиться по 11 видам спорта, и разыграют 64 комплекта медалей.

От Кыргызстана ожидается участие более 53 спортсменов в хоккее, биатлоне, слаломе, керлинге и фигурном катании.

Состав сборной по биатлону:

- Эльдар Кадыров;

- Артур Сапарбеков;

- Сын Мусы Рахманберди;

- Нурислам Джумалиев;

- Диана Таалайбекова;

- Мадина Саралаева;

- Баяна Таалайбекова;

- Акылай Казиева;

- Антонина Борисенко;

- Александр Левданский - тренер.

Состав команды по керлингу:

- Бексултан Мырзабаев;

- Исхак Абыкеев;

- Мухаммед Дасифу;

- Айбек Асаналиев;

- Керемат Асанбаева;

- Амина Юсупова;

- Тунук Сексенова;

- Нурданат Уланова;

- Айсулуу Мейманбек;

- Тынчтыкбек Саматов - главный тренер.

Состав команды по слалому:

- Надим Мухтаров;

- Евгений Тимофеев;

- Роман Нарчуганов;

- Насур Хуров;

- Тимур Шакиров;

- Альбина Ибрагимова;

- Арина Шабанова;

- Максим Гардеев;

- Александр Коробов;

- Самира Аматова;

- Альбина Иванова;

- Улан Шаршен уулу, Бакыт Тулжанов - тренеры;

- Иван Барисов - главный тренер.

Фигурное катание:

- Дарья Снеговская;

- Анна Шаймер.

Состав хоккейной команды:

- Адиль Бекмуратов;

- Белек Максатбеков;

- Александр Титов;

- Эрназар Исаматов;

- Исламбек Абдыраев;

- Денис Попов;

- Кузьма Терентьев;

- Егор Лещенко;

- Мамед Сейфулов;

- Адис Качкынбеков;

- Ерсултан Мирбеков;

- Антон Кудашев;

- Адель Нуралиева;

- Захар Бем;

- Султан Исманов;

- Тахир Супохунов;

- Артём Васильев;

- Арслан Мараимбеков;

- Максим Егоров;

- Саламат Тыналиев, Жыргал Абдылдаев - тренеры;

- Михаил Чеканов - главный тренер.