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Turkish Airlines внесена в Книгу рекордов Гиннесса за широту маршрутов

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Авиакомпания Turkish Airlines (THY), с 2012 года удерживающая титул лидера по числу международных маршрутов, официально зарегистрировала свой успех в Книге рекордов Гиннесса.

THY внесена в книгу рекордов в номинации "Авиакомпания, совершающая полеты в наибольшее количество стран".

Рекорд был подтвержден после первого рейса THY в международный аэропорт Сантьяго Артуро Мерино Бенитес в Чили. Сертификат о достижении вручили генеральному директору авиакомпании Билалу Экши.

Выступая на церемонии, в которой приняли участие представители Книги рекордов Гиннесса и руководство Turkish Airlines, Экши отметил важность этого события.

"Мы рады находиться в Сантьяго, куда сегодня запущен новый маршрут", - сказал он.

Экши подчеркнул, что компания гордится удержанием уникального статуса на протяжении более десяти лет и добавил: "Мы укрепляем нашу миссию соединять людей, культуры и направления по всему миру".

Источник: "Анадолу"


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URL: https://www.vb.kg/441898
Теги:
рекорд, Турция, самолеты
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