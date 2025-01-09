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В праздничные дни в Кыргызстане были задержаны браконьеры

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За период со 2 по 7 января 2024 года сотрудники отдела контроля биоресурсов Службы экологического и технического надзора при Минприроды Кыргызской Республики совместно с егерями Чуйского общества охотника провели серию рейдов в выходные и праздничные дни, в период активизации браконьерства. Результатом их непрерывной работы стало задержание браконьеров, нарушивших законодательство в сфере охоты и охраны животного мира.

В ходе оперативных мероприятий было выявлено пять незаконно отстрелянных фазанов, что является грубым нарушением охотничьих норм. В отношении правонарушителей были составлены четыре протокола по статьям 263 (Нарушение правил охоты) Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики.

По итогам рассмотрения дел нарушители были оштрафованы на сумму 50 тысяч сомов, а также им был предъявлен иск на сумму 25 тысяч сомов в качестве компенсации ущерба экосистеме.

Этот случай подчеркивает важность постоянной и непрерывной работы по охране природных ресурсов страны.

Служба экологического и технического надзора продолжит свою активную деятельность по предотвращению незаконной охоты и обеспечению соблюдения природоохранного законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/441945
Теги:
браконьерство, Кыргызстан
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