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Кыргызстану выделили 6060 квот на хадж 2025 года

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Муфтий Кыргызстана Абдулазиз Закиров провел встречу с заместителем министра по делам хаджа Королевства Саудовская Аравия доктором Абдель Фаттахом бин Сулейманом, на которой были обсуждены вопросы организации хаджа 2025 года.

Как сообщили в ДУМК, в ходе встречи была отмечена успешная подготовка Кыргызстана к проведению хаджа.

Муфтий сообщил, что обсуждение прошло в широком формате, и что уже начата работа по обеспечению кыргызстанских паломников жильем, питанием и комфортными условиями для совершения обрядов поклонения в святых местах.

По итогам встречи стороны подписали соглашения о подготовке к хаджу 2025 года, в рамках которых Кыргызстану выделено 6060 квот для паломников.

На встрече также присутствовали директор Государственной комиссии по делам религий КР Азамат Юсупов, заместитель муфтия и председатель штаба по организации хаджа 2025 года Жолдошбек ажы Абдылдаев, а также специалист отдела хаджа и умры Дастан Нукунов.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/442019
Теги:
муфтият, хадж, Кыргызстан
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