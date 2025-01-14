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Самозанятым в РУз разрешили оказывать услуги такси на постоянной основе

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- Светлана Лаптева
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В Узбекистане самозанятые смогут оказывать услуги такси на постоянной основе (ранее действовал временный порядок). Президент Шавкат Мирзиеев поручил урегулировать деятельность агрегаторов и чётко определить их обязательства перед государством, водителями и пассажирами. Об этом говорилось 11 января на совещании у президента Шавката Мирзиёева.

Эта деятельность была включена в перечень видов работ самозанятых с 1 сентября 2022 года до конца 2024 года. Постановлением Кабинета министров от 26 декабря Министерство транспорта совместно с Минэкономфином должно было разработать проект документа, предусматривающего продление срока действия этого порядка. В качестве исключения действие старого порядка было продлено, пока не будут приняты новые нормы.

Президент отметил, что отныне этот порядок будет действовать на постоянной основе. Министр транспорта Илхом Махкамов в интервью телеканалу "Узбекистан 24" сообщил, что глава государства подписал постановление о продлении этого порядка с 2025 года.

На сегодняшний день число таксистов выросло в 6 раз, достигнув 457 тысяч, говорится в сообщении.

Кроме того, в стране работают 151 компания-агрегатор, и их число продолжает расти. В связи с этим Шавкат Мирзиёев поставил задачу урегулировать деятельность агрегаторов и чётко определить их обязательства перед государством, водителями и пассажирами.

В августе объём "белого" рынка такси в Узбекистане достиг 3 трлн сумов, а средний чек одной поездки - 18 тысяч сумов.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/442022
Теги:
Узбекистан, такси
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