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Камчыбек Ташиев подарил трехкомнатную квартиру многодетной семье

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель ГКНБ КР, генерал-полковник Камчыбек Ташиев принял гражданку Нурзат Нуржанову, ранее обратившуюся за помощью, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 23 декабря 2024 года поступило обращение гражданки КР Нуржановой Нурзат с просьбой оказать помощь. В своем обращении она указала, что является матерью 6 детей возрастом от 3 до 13 лет, и что она не имеет собственного жилья. Также у нее нет возможности обеспечивать детей должным образом (отсутствует теплая одежда), так как она пережила операцию на ноге, после чего имеет затруднения по передвижению.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил нуждающийся семье ключи от 3-комнатной квартиры и выразил наилучшие пожелания. В свою очередь Нурзат Нуржанова выразила благодарность ему за содействие в обеспечении жильем.

Справочно: Нуржанова Н.Н., 1991 года рождения, уроженка села Бейшеке Кара-Бууринского района Таласской области. Постоянного места работы не имеет, ранее работала швеёй, однако после получения травмы и проведенной операции имеет трудности в передвижении.

Муж: Мурзабеков А.К., 1990 года рождения, уроженец села Уч-Малай Сузакского района Джалал-Абадской области. Ранее работал в службе такси, но в настоящее время не имеет постоянного источника дохода, занимается доставкой еды. Также имеет проблемы со здоровьем, в связи с чем, не может заниматься тяжелым физическим трудом.


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URL: https://www.vb.kg/442079
Теги:
Камчыбек Ташиев, Помощь, семья
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