Более 20 га земли центра отдыха "Отель Евразия" вернули государству

Расследуется уголовное дело по факту коррупции, связанной с незаконным переводом в частную собственность государственных земельных участков государственного пансионата "Бермет" (ныне центр отдыха "Отель Евразия"), расположенного в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий на баланс Учреждения "Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики" переданы земельные участки общей площадью более 20 га, принадлежащие ОсОО "Отель Евразия" рыночной стоимостью 729 682 000 сомов.

Продолжается соответствующая работа, направленная на возврат в собственность государства ранее незаконно приватизированных государственных объектов.