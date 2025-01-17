Кыргызстан намерен расширять сотрудничество со странами Африки

В городе Аддис-Абеба Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев провел переговоры с представителями стран Африки, в частности с представителями Кении, Ботсваны, Либерии, Мали, Гвинеи, Ливии, Мадагаскара, Гвинеи-Бисау, Сомали, Эсватини и другими странами региона. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, Асеин Исаев отметил о растущей роли Африки в системе мировой экономики и международных отношений, в свете чего Кыргызстан заинтересован в углублении сотрудничества с Африканским континентом.

В ходе встреч с представителями упомянутых стран были обсуждены актуальные вопросы международной повестки, расширения двусторонних связей, а также глобальные инициативы Кыргызской Республики в рамках международных организаций и выборных органов ООН.

Кроме того, в штаб-квартире Африканского Союза в г. Аддис-Абеба, Эфиопия Асеин Исаев встретился с руководителем Департамента Комиссии Африканского союза по партнерству и мобилизации ресурсов Стивом Патриком Лаленде.

Организация под названием Африканский союз является объединением всех 54 государств Африки с целью укрепления единства и продвижения общих позиций, расширения политических, социально-экономических и культурных связей между странами.

Стороны обсудили вопрос дальнейшего сотрудничества и укрепления партнерства между Кыргызстаном и Африканским Союзом. Комиссия Африканского союза выразила готовность к тесному сотрудничеству с Кыргызстаном, и со странами Центральной Азии в целом. Подробно обсудили вопрос организации визитов на высоком уровне и возможности Кыргызстана стать государством-наблюдателем в Организации.