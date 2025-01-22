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Завод по производству керамогранита в Чуйской области готовится к запуску

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Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев совершил рабочую поездку в Чуйскую область. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе визита он ознакомился с ходом реконструкции городского парка и посетил строящийся детский сад в городе Токмок.

Мэр города Токмок Максат Нусувалиев проинформировал Адылбека Касымалиева о текущем состоянии объектов и планах развития городской инфраструктуры. Он подчеркнул, что на выделенные 1 млрд сомов были реализованы проекты по строительству объектов инфраструктуры и социального назначения.

В частности, детский сад планируется завершить до конца II квартала 2025 года. Мэром также была продемонстрирована специализированная техника, приобретённая за счёт этих средств.

Далее председатель кабмина посетил строящийся завод по производству керамогранита ОсОО "Асыл Таш плюс".

Руководство завода представило Адылбеку Касымалиеву подробный отчёт о ходе строительства и планах запуска производства, который осуществляется по итальянским технологиям и включает в себя современную лабораторию контроля качества. Завод находится на финальной стадии подготовки к запуску.

Глава кабмина отметил, что развитие отечественного производства является приоритетным направлением работы кабинета министров и добавил, что государство окажет необходимую поддержку для запуска завода.


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URL: https://www.vb.kg/442232
Теги:
строительство, Чуйская область, кабмин
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