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В Кыргызстане появятся цифровые ФАПы для удаленных районов страны

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Делегация из Кыргызстана во главе с первым заместителем председателя кабинета министров Данияром Амангельдиевым, министром здравоохранения КР Алымкадыром Бейшеналиевым посетила Москву с официальным визитом по поручению президента Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в рамках визита состоялась встреча с представителями компании SberMedAI, занимающейся разработкой передовых решений в области цифровой медицины.

В результате переговоров было принято решение о внедрении в Кыргызстане компактных медицинских комплексов - "Цифровых ФАПов". Эти устройства представляют собой портативные кейсы, оснащённые современным диагностическим оборудованием, включая электрокардиографы, пульсоксиметры, анализаторы крови и мочи, а также другие инструменты для первичной диагностики. "Цифровые ФАПы" позволят существенно улучшить доступ к медицинским услугам в отдаленных и труднодоступных регионах страны, где наблюдается нехватка квалифицированных медицинских специалистов.

Кроме того, в рамках цифровизации здравоохранения данное оборудование будет интегрировано в разрабатываемую информационную систему "Санарип Клиник", в частности с электронной амбулаторной картой пациента. Это позволит эффективно управлять медицинскими данными, обеспечивая врачей необходимой информацией в режиме реального времени.

В рамках программы планируется закупить 200 "Цифровых ФАПов", которые будут распределены по всем областям страны.

"Внедрение таких технологий позволит нам не только улучшить диагностику и лечение пациентов в отдаленных районах. Данная инициатива станет частью стратегии по развитию цифрового здравоохранения и укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Кыргызской Республике", - подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.

Ожидается, что первые комплексы начнут поступать в регионы уже в ближайшие месяцы.


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URL: https://www.vb.kg/442356
Теги:
Минздрав, Москва, Кыргызстан, здоровье
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