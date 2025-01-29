КРСУ и "Альянс Алтын" заключили Дорожную карту сотрудничества на два годы

Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина (КРСУ) и ОсОО "Альянс Алтын", оператор месторождения "Джеруй", подписали стратегическую Дорожную карту, рассчитанную на период с 2024 по 2026 годы. Документ был утвержден исполняющим обязанности ректора КРСУ Сергеем Волковым и генеральным директором ОсОО "Альянс Алтын" Сабиром Рахматовым.

Дорожная карта определяет ключевые направления сотрудничества в области образования, науки и профессионального развития кадров. Ее цель – укрепление долгосрочного партнерства между КРСУ и одной из ведущих горнодобывающих компаний страны.

Обучение и повышение квалификации

В рамках реализации соглашения предусмотрена разработка более десяти образовательных курсов, включая направления:

Безопасность и инновации в горнодобывающей промышленности, Управление проектами, Лидерство и командная работа, Техническая диагностика и метрология, Рекультивация природных систем.

Курсы предназначены для руководителей и инженерно-технического состава "Альянс Алтын".

Стажировки и практическое обучение

На базе месторождения "Джеруй" будут организованы стажировки для студентов КРСУ. Это позволит будущим специалистам получить практические навыки в реальных условиях производства.

Стороны договорились о проведении совместных научных исследований в области повышения эффективности горных работ, а также разработки экологически безопасных технологий.

Ежегодно около 100 сотрудников "Альянс Алтын" смогут пройти обучение на базе КРСУ.

Бюджет образовательных и научных мероприятий на 2024–2026 годы оценивается в несколько миллионов сомов.

До 2026 года планируется внедрение более 15 новых методик обучения и проведения прикладных исследований.

Как отметил и. о. ректора КРСУ Сергей Волков:

"Подписанная Дорожная карта – это важный шаг в развитии интеграции образования и реального сектора экономики. Мы гордимся тем, что КРСУ станет площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов в горнодобывающей отрасли".