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В Кемине пенсионерка перевела деньги мошенникам после ложного звонка

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- Назгуль Абдыразакова
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29 января в ОВД Кеминского района с заявлением обратилась гражданка Ф.Г., 1953 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые, позвонив ей на домашний телефон, представились её внучкой Ф.В.

Они сообщили, что она попала в дорожно-транспортное происшествие и попросили денежные средства в сумме 800 000 сомов. Однако, имея только 200 000 сомов, гражданка через курьера отправила денежные средства неизвестным лицам. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Кеминского района и начата доследственная проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями норм УПК Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/442433
Теги:
Кеминский район, мошенничество, Чуйская область
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