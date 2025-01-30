В Кемине пенсионерка перевела деньги мошенникам после ложного звонка

29 января в ОВД Кеминского района с заявлением обратилась гражданка Ф.Г., 1953 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые, позвонив ей на домашний телефон, представились её внучкой Ф.В.

Они сообщили, что она попала в дорожно-транспортное происшествие и попросили денежные средства в сумме 800 000 сомов. Однако, имея только 200 000 сомов, гражданка через курьера отправила денежные средства неизвестным лицам. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Кеминского района и начата доследственная проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями норм УПК Кыргызской Республики.