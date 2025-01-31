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В Узгенском районе задержаны фигуранты дела о земельных махинациях

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В рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного вывода государственных и муниципальных земель под частную собственность были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ экс-депутат айылного аймака Баш-Добо Узгенского района С.М.Т., 1977 г.р., и один из организаторов т.н. "Земельной мафии" гр. А.Б.К., 1978 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ранее также были задержаны бывший глава айылного аймака Баш-Добо У.Ы.Д., 1962 г.р., действующий юрист указанного айылного аймака И.И.А., 1981 г.р., и их пособник Н.М.М., 1980 г.р.

Установлено, что в период с 2019 по 2021 гг. указанные лица, войдя в предварительный преступный сговор, намеренно подделали списки граждан, нуждающихся в земельных участках айылного аймака Баш-Добо Узгенского района Ошской области, подписали их задним числом, а затем передали в Архив, Архитектуру и Кадастр Узгенского района. В результате по поддельным документам в 2021 году постановлением Правительства КР было трансформировано 22 га земли Узгенского района Ошской области из категории "сельскохозяйственного назначения" в категорию "земли населенных пунктов".

В настоящее время с целью установления и привлечения к уголовной ответственности причастных лиц к вышеуказанным махинациям с землями со стороны ГКНБ продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/442462
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Ошская область
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