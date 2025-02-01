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ГКНБ пресек деятельность "земельной мафии" в Московском районе

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По факту коррупции при распределении земель задержаны члены "земельной мафии" Московского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, бывший глава Садовского айыл окмоту Д.М.Т. в преступном сговоре с председателем Мин-Булакского айыльного кенеша А.А.К. и бывшим работником органов прокуратуры У.Р.М. с целью материального обогащения организовали коррупционную схему по реализации земельных участков в селе Садовое Московского района Чуйской области, предназначенных для ИЖС.

При этом, преследуя цель реализации преступного замысла, вышеуказанные лица переделывали журнал очереди нуждающихся в земельных участках граждан, подделывали протоколы заседаний земельной комиссии, приказывали своим подчиненным совершать противоправные действия, такие как подделка подписей членов земельной комиссии, и другие.

Кроме того, выявлены факты фиктивного оформления земельных участков на недееспособных граждан (лиц с ограниченными возможностями) путем угрозы физического насилия.

В рамках возбужденного уголовного дела по статьям 336 "Коррупция" и 379 "Подделка документов" УК КР проведено задержание вышеуказанных лиц, которые были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время в рамках расследуемого уголовного дела проводятся необходимые мероприятия по установлению всех причастных лиц к указанной коррупционной схеме и возмещению причиненного государству ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/442496
Теги:
ГКНБ, прокуратура, задержание, земельный участок, Чуйская область, Документ
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