Аким Бектеналиев о роли малого и среднего класса для развития экономики КР

Открытый рынок, скорость и турбулентность меняющихся требований и тенденций мира бизнеса, цифровизация и глобализация ставят перед предпринимателями Кыргызстана новые задачи и вызовы. В сложной ситуации сейчас оказались представители малого и среднего бизнеса нашей страны. Озвучиваются опасения, что введение ЭТТН и ЭСФ уничтожит целый класс среднего и малого предпринимательства в Кыргызстане, а у некоторых складывается впечатление, что в этой ситуации государство и бизнес не всегда успевают оценить происходящие изменения, проанализировать все глобально и стратегически. В таких ситуациях неоценима роль опытных экономистов, умеющих читать "карту" происходящего, планировать и прогнозировать. Именно поэтому мы попросили проанализировать ситуацию опытного экономиста, эксперта по стратегическому планированию Акимбека Бектеналиева.

Акимбек Акматбекович, расскажите, пожалуйста, с точки зрения экономиста, какова роль малого и среднего класса бизнеса для развития экономики Кыргызстана на современном этапе?

Тема, которую вы затрагиваете очень серьезная, поэтому ответим на все вопросы очень подробно. Малый и средний бизнес (МСБ) играют важнейшую роль в экономике Кыргызстана, особенно в условиях современной глобализации и экономической нестабильности. Вот несколько ключевых аспектов, подчеркивающих его значимость:

1. Создание рабочих мест. МСБ является основным источником занятости в Кыргызстане, предоставляя рабочие места для широких слоев населения, особенно, это важно в регионах Кыргызстана, где крупные предприятия не сильно развиты.

2. Диверсификация экономики. МСБ способствует развитию агробизнеса, туризма и других сфер услуг и различных направлений производства. А это, в свою очередь, помогает снижать зависимость от нескольких ключевых секторов, таких как золотодобывающая промышленность или торговля импортом, и способствует более устойчивому экономическому росту.

3. Инновации и предпринимательская активность. Компании МСБ часто являются основными источниками инноваций. Они более гибкие и могут быстрее адаптироваться к изменениям на рынке, внедрять новые технологии, улучшать процессы и удовлетворять потребности потребителей.

4. Увеличение налоговых поступлений. МСБ вносят свой вклад в налоговые поступления в бюджет страны, что помогает финансировать государственные программы и инфраструктурные проекты, улучшая условия жизни населения.

5. Развитие предпринимательской культуры. Поддержка МСБ способствует формированию предпринимательской среды, развитию инициативности и самозанятости среди граждан, что является важным элементом экономической и социальной стабильности.

6. Региональное развитие. МСБ может стимулировать экономический рост в отдаленных и сельских районах страны, создавая новые возможности для местных жителей и сокращая уровень внутренней и внешней миграции.

Однако для того, чтобы МСБ играли свою роль максимально эффективно, необходимо улучшать инфраструктуру для бизнеса, обеспечивать легкий доступ предпринимателей кредитным ресурсам, совершенствовать законодательство и снижать административные барьеры.

Вопрос по поводу развития логистических хабов и электронной торговли в Кыргызстане. Не разделит ли этот бизнес на крупный и малый, оставив Кыргызстан без среднего класса?

Очень хороший вопрос. Развитие логистических хабов и электронной торговли может оказывать как позитивное воздействие, так и таить в себе риски для МСБ в Кыргызстане.

Начнём с позитивных аспектов:

1. Расширение возможностей для малого и среднего бизнеса в КР. Логистические хабы и электронная торговля открывают новые возможности для МСБ, в частности, они могут выходить на международные рынки, используя онлайн-платформы и улучшенные логистические сети.

Это позволяет им не только конкурировать с крупными игроками, но и расширять свою клиентскую базу.

2. Сокращение барьеров для входа в рынок. Современные технологии, используемые в электронной коммерции, и логистические решения могут снизить затраты на хранение товаров и их транспортировку, что дает предпринимателям доступ к более широким рынкам, включая экспорт, без необходимости вложения крупных инвестиций.

3. Повышение гибкости бизнеса. Электронная торговля дает возможность МСБ быть более гибкими, лучше адаптироваться к потребительским трендам и потребностям рынка.

Возможные риски для среднего бизнеса:

1. Конкуренция с крупными игроками. Крупные компании имеют значительно больше ресурсов для продвижения товаров, маркетинга и внедрения инноваций и это может ограничить возможности для МСБ.

2. Монополизация рынка. В некоторых секторах, где создаются эффективные логистические хабы или развивается электронная торговля, крупные компании могут быстрее захватить значительную долю рынка, что приведет к снижению конкуренции и, как следствие, сужению пространства для развития МСБ.

3. Угрозы для устойчивости среднего класса. Если малые и средние компании не смогут конкурировать с крупными игроками или не смогут эффективно интегрироваться в электронную торговлю, это может привести к сокращению среднего класса бизнеса. В таких условиях многие предприниматели будут вынуждены сокращать масштабы или даже уходить с рынка, что будет способствовать разделению бизнеса на крупный и мелкий.

Как можно сбалансировать эти тенденции?

1. Поддержка малых и средних компаний. Важно создать инфраструктуру, которая поможет малым и средним предпринимателям адаптироваться к новым условиям. Это может включать налоговые льготы, субсидии на обучение, программы кредитования, а также доступ к онлайн-рынкам и технологиям.

2. Формирование партнерств между крупными и малыми игроками. Для того чтобы малые и средние компании не оказались в изоляции, можно создать условия для их сотрудничества с крупными компаниями в рамках партнерских программ, что позволит расширить их рынок сбыта.

3. Развитие локальных логистических хабов. Создание и развитие логистической инфраструктуры должно ориентироваться на поддержание доступных и выгодных условий для всех участников рынка, включая малый и средний бизнес, что позволит минимизировать риски их исключения из экономического процесса.

В заключение, развитие логистических хабов и электронной торговли может быть благоприятным для экономики Кыргызстана в целом, если будут созданы условия для интеграции всех слоев бизнеса. Правильная поддержка малого и среднего бизнеса поможет избежать разделения на крупные и малые игроки и обеспечит стабильность и рост среднего класса предпринимателей в

Кыргызстане.

Ранее считалось, что средний класс и малый и средний бизнес важны для любой экономики в любые периоды. Какова ситуация в настоящее время?

Вы правы: традиционно средний класс и МСБ воспринимались как основа стабильности и устойчивого роста экономики. Они создают рабочие места, способствуют инновациям и поддерживают социальное равновесие. Но в последние десятилетия ситуация действительно

меняется, и это касается многих стран, включая Кыргызстан. Давайте рассмотрим, как изменились эти роли в современных условиях.

Текущая ситуация в мире и Кыргызстане:

1. Глобализация и технологические изменения. Одним из значительных факторов, который влияет на развитие экономики, является глобализация. Она привела к созданию крупных транснациональных корпораций и расширению мировой торговли, что поставило под угрозу позиции малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. Современные технологические изменения, в частности цифровизация, сделали возможным доминирование крупных игроков в таких областях, как электронная коммерция, финансы и производство. Эти компании могут разрабатывать новые продукты быстрее и эффективнее, используя высокие технологии и ресурсы. Малые и средние предприятия, с другой стороны, сталкиваются с проблемой ограниченных ресурсов.

2. Риски для среднего класса. В некоторых странах традиционные формы среднего класса, в том числе те, что были связаны с небольшими и средними бизнесами, переживают кризис.

Из-за изменений в экономике, таких как автоматизация, глобальные цепочки поставок и рынок труда, люди, составляющие этот класс, сталкиваются с угрозой потери своих рабочих мест или уровня жизни. Это может снизить численность среднего класса, оставив его более уязвимым к экономическим потрясениям.

3. Новые формы предпринимательства. Вместо традиционного "семейного бизнеса" мы видим рост числа стартапов и малых цифровых компаний, которые ориентированы на технологические ниши и гибкие бизнес-модели. Но такие компании также сталкиваются с конкуренцией крупных игроков, а их способность выжить или расширяться зависит от доступности капиталовложений, поддержки инфраструктуры и способности адаптироваться к изменениям на рынке.

Преимущества МСБ на современном этапе:

1. Гибкость и инновации. МСБ по-прежнему способны быстро адаптироваться к изменениям, внедрять новые технологии и развивать уникальные продукты или услуги, которые удовлетворяют потребности конкретных групп потребителей. В условиях нестабильности и неопределенности это может быть их сильной стороной.

2. Социальная стабильность и занятость. МСБ продолжают играть важную роль в создании рабочих мест. И МСБ также может стать важным фактором социальной стабильности, если они будут поддерживаться на государственном уровне.

3. Развитие регионов и диверсификация экономики. МСБ может способствовать диверсификации экономики, создавая новые секторы и развивая бизнес в регионах.

Но есть и вызовы:

1. Неравенство и концентрация капитала. В современных условиях мы видим, что крупные компании и корпорации часто обладают гораздо большими ресурсами для ведения бизнеса, что создаёт риски концентрации богатства и власти в руках нескольких игроков. Это приводит к увеличению экономического неравенства и снижению числа игроков МСБ.

2. Недостаток поддержки и инфраструктуры. В Кыргызстане малый и средний бизнес сталкивается с проблемами, связанными с доступом к финансированию и бюрократией. Это ограничивает их возможности для роста и конкурентоспособности, особенно на фоне крупных игроков.

Заключение:

В результате, хотя традиционно средний класс и МСБ считались основой любой экономики, в последние десятилетия эта роль претерпела изменения. На фоне глобализации, технологических изменений и появления новых экономических моделей, традиционный бизнес сталкивается с вызовами, которые могут угрожать его устойчивости. Однако, несмотря на это, малые и средние предприятия остаются важными для социальной стабильности, диверсификации экономики и инноваций.

В Кыргызстане, как и в других странах, поддержка МСБ остается важной задачей для создания устойчивой экономики. Развитие логистики, электронная коммерция и улучшение инфраструктуры могут помочь малым и средним предпринимателям справиться с вызовами и улучшить их конкурентоспособность на рынке.

Предприниматели сейчас опасаются, что новый налоговый кодекс может уничтожить их бизнес. Не является ли угрозой для среднего и малого бизнеса введение ЭТТН и ЭСФ?

Вопрос введения ЭТТН (электронные товарно-транспортные накладные) и ЭСФ (электронные счета-фактуры), действительно вызывает обеспокоенность у многих предпринимателей в Кыргызстане, особенно в малом и среднем бизнесе. Давайте попробуем разобраться, в чем именно заключается эта угроза и какие могут быть последствия для бизнеса.

Потенциальные угрозы для МСБ:

1. Бюрократическая нагрузка и сложность внедрения. Введение таких систем, как ЭТТН и ЭСФ, требует от бизнеса соблюдения множества новых требований, регистрации в соответствующих электронных системах и обучения персонала. Малые и средние предприятия, как правило, не имеют достаточных ресурсов для быстрого перехода на новые технологии, что может создать дополнительные трудности, особенно для тех, кто не готов к таким изменениям.

2. Увеличение административных расходов. Системы, как ЭТТН и ЭСФ, могут требовать от компаний дополнительных затрат на обучение сотрудников и поддержку. Для малого бизнеса, который уже сталкивается с низким доступом к финансовым ресурсам и ограниченными ресурсами, это может быть значительной нагрузкой.

3. Риск штрафов и санкций. Если системы не будут правильно внедрены или если будет допущена ошибка в оформлении накладных или счетов-фактур, это может привести к штрафам или санкциям со стороны налоговых органов. Малые компании, которые не могут позволить себе нанять квалифицированных бухгалтеров или консультантов, могут оказаться в уязвимой ситуации.

4. Зависимость от технологий. Электронные системы могут быть подвержены сбоям или кибератакам, и если система выйдет из строя или возникнут технические проблемы, это может привести к затруднениям в ведении бизнеса, особенно для тех, кто не имеет возможности оперативно решать такие вопросы.

Возможные плюсы для МСБ:

1. Упрощение взаимодействия с налоговыми органами. В долгосрочной перспективе ЭТТН и ЭСФ могут упростить процессы отчетности и взаимодействия с налоговыми органами, уменьшив количество бумажной работы и увеличив прозрачность. Это также может уменьшить риски налоговых нарушений из-за человеческих ошибок.

2. Снижение коррупции и теневой экономики. Электронные системы могут помочь предотвратить уклонение от уплаты налогов и борьбу с теневой экономикой. А это, в конечном итоге, будет способствовать формированию более справедливой конкурентной среды. Это может быть выгодно для честных предпринимателей, которые работают в рамках законодательства.

3. Повышение доверия партнеров. Наличие ЭСФ и ЭТТН может повысить доверие партнеров, клиентов и инвесторов, так как эти системы обеспечивают более высокую степень прозрачности и уверенности в финансовых операциях. Это может помочь малому бизнесу в установлении долгосрочных деловых отношений.

Давайте посмотрим, как можно минимизировать риски для малого и среднего бизнеса в Кыргызстане?

1. Постепенное внедрение. Важно, чтобы внедрение новых систем было поэтапным, с возможностью для малых предприятий адаптироваться к изменениям. Государственные органы могут предложить поддержку в виде обучения и информационных кампаний, чтобы

минимизировать страх и неопределенность среди предпринимателей.

2. Государственная поддержка. Чтобы помочь бизнесу справиться с новыми требованиями, правительство может предоставить четкую систему обучения и оперативных консультаций по вопросам правильному оформлению ЭТТН и ЭСФ. Важно, чтобы предприниматели имели доступ к таким ресурсам, а не были оставлены с проблемами наедине.

3. Упрощение процедур. Важно, чтобы системы ЭТТН и ЭСФ не создавали избыточной бюрократии. Для малого бизнеса важно, чтобы эти инструменты были простыми в использовании и легко интегрировались в существующие бизнес-процессы. Также будет полезно наличие постоянной технической поддержки для предпринимателей сталкивающимся с трудностями.

Заключение:

Введение ЭТТН и ЭСФ в Кыргызстане действительно может представлять угрозу для малого и среднего бизнеса, если не будет учтены сложности адаптации, финансовая нагрузка и недостаток поддержки со стороны государства. Однако, если эти системы будут внедряться с учетом потребностей бизнеса и с должной поддержкой для предпринимателей, они могут в долгосрочной перспективе помочь улучшить налоговую дисциплину, повысить прозрачность и создать более конкурентоспособную экономику.

В целях минимизации угроз, важно создать переходный период, предоставить информацию и обучение для предпринимателей, а также внедрять систему с гибкими условиями для малых компаний.