В Кыргызском футбольном союзе обсудили бюджет на 2025 год

В офисе Кыргызского футбольного союза прошло заседание Финансового комитета КФС под председательством Канатбека Абдыкадырова, сообщает пресс-служба КФС.

По данным пресс-службы, на заседании были рассмотрены ключевые финансовые вопросы, включая финансовый отчет КФС за 2024 год, а также проект бюджета на 2025 год.

В числе доходов, обеспечивающих финансовую устойчивость КФС, были отмечены средства от ФИФА, АФК, Правительства Кыргызской Республики и собственные резервы организации.

Генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков подчеркнул, что бюджет и финансовая деятельность КФС строго соответствуют международным стандартам ФИФА и АФК, а также законодательным требованиям Кыргызской Республики, что обеспечивает максимальную прозрачность и эффективность.

По итогам заседания члены Финансового комитета приняли решение вынести финансовый отчет о деятельности КФС за 2024 год, а также проект бюджета на 2025 год на рассмотрение Исполнительного комитета КФС для дальнейшего утверждения Конгрессом КФС.