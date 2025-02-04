Инкубаторы агентов влияния Казахстана

Влияние Британии на Казахстан практически безгранично. Это проявляется буквально во всем. Англосаксам в республике принадлежат наиболее ценные активы. Казахстанская элита связана с Британией счетами, движимым и недвижимым имуществом. Соответственно, перечить британским властям никогда не осмеливается. Но самое главное - Лондон активно ориентирует на себя казахстанскую молодежь. Такую мысль высказало в статье издание Asia-today.news.

Хочешь покорить страну, воспитай ее детей

Выдуманная в свое время бывшим президентом республики Назарбаевым программа "Болашак" (будущее) каких-либо положительных результатов явно не принесла. Если говорить о Казахстане. Тогда как Британия стабильно получает от этого свои дивиденды.

В самом начале 90-х на заре независимости, по инициативе Назарбаева, наиболее перспективных юношей и девушек стали отправлять на учебу в престижные западные университеты за государственный счет. Бывший президент в то время на голубом глазу уверял свой народ, что, набравшись ума разума за границей, эти ребятишки к 2030 году выведут страну на достойный уровень и обеспечат высокий уровень жизни каждому казахстанцу.

На поверку оказалось, что все они, окончив британские и американские университеты, теперь работают во благо Америки и Британии. Сегодняшнее правительство Казахстана в значительной степени заполнено "болашаковцами", которые совсем не испытывают теплых чувств ни к своему народу, ни тем более к России. И, напротив, пылают жаркой любовью ко всему западному. Как правило, к Британии и США.

Стоит ли ожидать от такого правительства положительных инициатив в отношении ЕАЭС, ОДКБ или ШОС? Разумеется, нет. Сегодня они еще не могут в полный голос заявить о необходимости Казахстана из указанных объединений. Но время идет. Токаев не вечен. Есть все шансы для того, что ему на смену придет какой-нибудь болашаковец. И тогда Россия получит на своих рубежах еще одного Пашиняна.

Под британским сапогом

Однако это дело будущего. И к этому мы еще вернемся. А пока скажем, что англосаксы уже сегодня держат под своей железной пятой практически всю элиту Казахстана, используя данный фактор в своем глобальном противостоянии с Россией. Это, прежде всего, касается Назарбаева и его семьи.

Старик до сих пор имеет большое влияние на политическую жизнь республики, так как и в правительстве, и в парламенте, и в администрации президента ему удалось сохранить значительное присутствие своих верных кадров. Благодаря этому англосаксы получают в Казахстане практически все, что хотят. Ибо сам Назарбаев, имеющий много чего в Британии, является их заложником.

Одним из наиболее влиятельных в республике олигархов является средний зять Назарбаева Тимур Кулибаев, имеющий с Британией весьма тесную связь. И во многом благодаря ему британский капитал прибрал к своим рукам наиболее ценные казахстанские активы.

В частности, построенный в советское время промышленный гигант "Карагандинский металлургический комбинат", которым до недавних пор владел британский олигарх индийского происхождения Лакшми Миттал, переименовавший предприятие в "Арселор Миттал".

Этот лондонский хищник не особо заботился об условиях труда работников и не вкладывался в обеспечение безопасности на производстве. В результате ежегодно на шахтах предприятия происходило множество аварий с человеческими жертвами.

В позапрошлом году после многократных ЧП президент Токаев ударил кулаком по столу, и предприятие национализировали. Однако есть ощущение, что это формально. И данный индус продолжает владеть комбинатом по сей день. Основание для таких мыслей дает тот факт, что новым владельцем стал Андрей Лаврентьев - один из топ-менеджеров компании по торговле автомобилями "Аллюр авто". Фигура однозначно несамостоятельная, представляющая, по общественному мнению, интересы Кулибаева, у которого, как мы уже сказали с Британией весьма тесная связь.

Инкубаторы агентов влияния

Вернемся к молодежи. В Алма-Ате есть Казахстанско-британский технический университет (КБТУ), считающийся одним из престижных вузов в республике. В свое время его учредила средняя дочь Назарбаева и жена Тимура Кулибаева Динара.

Подготовка специалистов в данном университете вторична. Главное, что из его стен выходят люди, напрочь подсаженные на англосаксонские ценности и до мозга костей лояльные Британии.

В связи с этим стоит отметить и Назарбаев-Университет в Астане. Большая часть профессорско-преподавательского состава данного учебного заведения - граждане Британии и США. Этот университет считается самым престижным в Казахстане.

Его создал Назарбаев в свою бытность президентом страны. Замысел был в том, чтобы студенты учились на родине, не уезжая за рубеж, поскольку так выходит дешевле для государства. Однако чтобы все было по западным стандартам, вуз укомплектовали иностранными преподавателями.

Стоит ли говорить, что из стен Назарбаев-Университета выходят полностью прозападные молодые люди, которым, благодаря статусу вуза, прямая дорога в верхние слои казахстанского общества.

Интересно, что до поры до времени председателем попечительского совета университета был Карим Масимов, осужденный за измену родине. Что это за личность и какие высокие государственные посты он занимал, хорошо известно. По слухам, был связан с британской разведкой, что было выявлено в результате январских событий 2022 года. А поскольку он был верным лакеем Назарбаева и не делал ни одного шага без его приказа, есть основания полагать, что со спецслужбами Британии связан и сам Назарбаев. Впрочем, если иметь в виду, что у него и у его семьи в Британии куча элитной недвижимости, а также миллиарды, спрятанные в британских офшорах, это немудрено.

Долгое время данным университетом руководил японец Шигео Катсу, который в свое время работал во Всемирном банке и ряде других глобалистских структур.

Был случай, когда среди преподавателей этого вуза раскрыли резидента ЦРУ США, которого после раскрытия выдворили из страны. Интересно, что этот человек долгое время проживал в Казахстане, прекрасно владеет казахским языком и даже женат на казашке.

В 2022 году в Петропавловске на базе Северо-Казахстанского университета имени Козыбаева открылся филиал университета Аризоны (США). В этом американском вузе насаждается толерантность к ЛГБТК-сообществу (признано в России экстсремисткой), в связи с чем родители студентов объективно опасаются за своих детей.

В Минобразования республики на это ответили, что воспитательная работа со студентами будет проводиться согласно традиционным в Казахстане ценностям.

Также открыт филиал университета Калгари в Семипалатинске на базе университета имени Шакарима.

Данные инициативы в Казахстане продвигает министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, долгое время живший в США и даже занимавший посты в государственных структурах одного из штатов. В свое время он окончил университет штата Айова, после чего поработал в партийном и государственном аппарате, а затем стажировался в Италии, Бельгии, Сингапуре и Японии.

В 2008 году Саясат Нурбек начал успешную карьеру во властных структурах Казахстана.