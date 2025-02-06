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В Оше выбрали лучшие AI-проекты для улучшения городской среды

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В Оше состоялся первый AI-хакатон, который собрал более 500 заявок и стал стартовой площадкой для инновационных проектов. Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, победители разработали решения для умных городов, управления трафиком и экологии. Лучшие проекты получат финансовую поддержку и менторство для дальнейшего внедрения.

По итогам хакатона три команды получили 86 тысяч сомов от спонсора и менторскую поддержку акселератора. Победителями стали:

CAEDMI – умные пешеходные переходы, предупреждающие водителей о пешеходах и фиксирующие аварии.

SmartTrafficAi – дроны, высаживающие семена в труднодоступных местах с помощью технологии seedball.

Online Printer – сервис удаленной печати с возможностью забрать документы в удобной локации.

Хакатон организован Accelerate Prosperity и The Cramer Project. В панельной дискуссии на открытии приняли участие представители госорганов и IT-эксперты, обсуждавшие будущее умных городов и цифровых решений для управления транспортом.

Основные темы хакатона – экопроблемы, нехватка парковочных мест, энергоэффективность, юридическая система и безопасность в городах. Участники прошли менторские сессии, где доработали свои идеи до уровня готовых решений.

Мероприятие стало частью серии AI-хакатонов в Кыргызстане, которые помогают молодежи и стартапам развивать цифровую грамотность и воплощать технологии в жизнь. Первый из них состоялся в январе 2024 года и был посвящен инструментам искусственного интеллекта.

Из 500 заявок 340 поступили из Оша, 36 – из Бишкека, 27 – из Джалал-Абада, 26 – из Баткена, а также из других регионов Кыргызстана. В онлайн-этапе участвовали почти 200 команд, а в офлайн-формате 100 команд прошли отбор в полуфинал.


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URL: https://www.vb.kg/442603
Теги:
благоустройство, Ош, экология, информационные технологии, Кыргызстан
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