ОСАГО в КР: объясняем зачем нужно страхование и как это работает?

Официальное название: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств, говоря по простому "ОСАГО" - это программа страхования, при которой страховая компания берет на себя обязательства по возмещению ущерба третьим лицам в случае ДТП. Это значит, что, если водитель становится виновником аварии, он не платит из своего кармана за поврежденное чужое авто или лечение пострадавших - за него это делает страховая компания.

В Кыргызстане уже внедрен закон об обязательном страховании. Разберемся, зачем оно нужно, как работает и кого касается.

1. Финансовая защита потерпевших

В случае ДТП страховая компания покроет ущерб третьим лицам, включая ремонт их автомобиля, или имущества, и лечение пострадавших.

2. Снижение финансовой нагрузки на виновников аварий

Без страховки виновник сам оплачивает все расходы, которые могут достигать сотен тысяч сомов. ОСАГО защищает его от выплаты крупных сумм.

3. Повышение ответственности водителей

В странах, где ОСАГО действует, водители стали ответственнее, так как скрываться с места ДТП бессмысленно - ущерб покрывает страховка.

4. Соответствие международным стандартам

ОСАГО действует во многих странах мира, включая Казахстан и Узбекистан. Кыргызстану необходимо внедрить его для защиты участников дорожного движения.

Кто обязан страховаться?

Оформлять полис ОСАГО должны все владельцы транспортных средств, участвующих в дорожном движении:

• Частные автовладельцы (легковые авто, мотоциклы).

• Компании и организации (юридические лица, такси, службы доставки).

• Владельцы общественного транспорта (автобусы, маршрутки).

• Владельцы грузовиков и спецтехники.

Какие риски покрывает ОСАГО?

Страховка покрывает только ущерб третьим лицам.

Материальный ущерб

- Ремонт автомобиля или имущества пострадавших (например: забор, дорожный знак, дом).

Размеры максимальных лимитов ответственности

За причинение вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекшего:

⁃ летальный исход: 300 тыс. сомов

установление инвалидности потерпевшему:

⁃ I группы - 200 тыс. сомов

⁃ II группы - 150 тыс. сомов

⁃ III группы - 100 тыс. сомов

⁃ категории "ребенок-инвалид" - 200 тыс.

Увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности оплачивается в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 100 тыс. сомов.

За причинение вреда имуществу потерпевших в размере причиненного вреда, но не более 150 тыс. сомов каждому потерпевшему и не более 450 тыс. сомов всем потерпевшим

Что не покрывает ОСАГО?

• Ремонт машины самого виновника.

• Лечение виновника аварии.

• Штрафы и судебные издержки.

• Повреждение груза в машине.

Что будет, если не оформить ОСАГО?

• Штраф за отсутствие страховки - 3 тыс. сомов.

• В случае ДТП виновник оплачивает весь ущерб из своего кармана.

ОСАГО - это не просто обязанность для водителей, а механизм, который защищает всех участников дорожного движения. Страховка помогает избежать крупных финансовых потерь в случае аварий и делает дорожное движение безопаснее.

Несмотря на отсрочку введения штрафов, водителям стоит заранее подготовиться к этому нововведению и оформить страховой полис в страховой компании.