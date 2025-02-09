Минсельхоз разработал программу развития органического производства

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики разработало проект Программы развития органического производства в Кыргызской Республике на 2025–2029 годы (далее – Программа), и выносит его на общественное обсуждение.
Программа направлена на создание благоприятных правовых, экономических и социальных условий для производителей органической продукции посредством государственной поддержки.
Кыргызстан обладает уникальными природными и климатическими условиями для развития органического сельского хозяйства:
На данный момент площадь сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий составляет 63 000 га, что эквивалентно 5,25% от общей пашни.
Цели на 2025–2029 годы:
Увеличение площади сертифицированных органических пахотных земель до 200 000 га (рост в 3 раза)
Достижение доли органического производства в общем объеме сельского хозяйства до 25%
Расширение экспортных рынков и увеличение доли экспорта органической продукции до 25%
Основные мероприятия:
Реализация пилотного проекта по переходу Иссык-Кульской и Нарынской областей на полностью органическое земледелие.
Масштабная информационная кампания о преимуществах органического производства.
Развитие системы переработки и логистики органической продукции.
Создание лабораторий для сертификации органических продуктов.
Проведение научных исследований и внедрение передовых технологий.
Документы, вынесенные на общественное обсуждение:
Программа развития органического производства на 2025–2029 годы.
План мероприятий по реализации Программы.
Матрица индикаторовэ
Бюджет Программы.