Минсельхоз разработал программу развития органического производства

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики разработало проект Программы развития органического производства в Кыргызской Республике на 2025–2029 годы (далее – Программа), и выносит его на общественное обсуждение.

Программа направлена на создание благоприятных правовых, экономических и социальных условий для производителей органической продукции посредством государственной поддержки.

Кыргызстан обладает уникальными природными и климатическими условиями для развития органического сельского хозяйства:

чистая экосистема, экологически чистые почвы и вода в горных и предгорных районах, традиционные методы ведения сельского хозяйства с низким уровнем использования агрохимикатов, богатое биоразнообразие, высокий экспортный потенциал.

На данный момент площадь сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий составляет 63 000 га, что эквивалентно 5,25% от общей пашни.

Цели на 2025–2029 годы:

Увеличение площади сертифицированных органических пахотных земель до 200 000 га (рост в 3 раза)

Достижение доли органического производства в общем объеме сельского хозяйства до 25%

Расширение экспортных рынков и увеличение доли экспорта органической продукции до 25%

Основные мероприятия:

Реализация пилотного проекта по переходу Иссык-Кульской и Нарынской областей на полностью органическое земледелие.

Масштабная информационная кампания о преимуществах органического производства.

Развитие системы переработки и логистики органической продукции.

Создание лабораторий для сертификации органических продуктов.

Проведение научных исследований и внедрение передовых технологий.

Документы, вынесенные на общественное обсуждение:

Программа развития органического производства на 2025–2029 годы.

План мероприятий по реализации Программы.

Матрица индикаторовэ

Бюджет Программы.