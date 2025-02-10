FT: USAID целенаправленно боролось с успехами RT и РИА Новости

Трамп наконец "перекрыл воздух" USAID, пишет FT. Около 90% его бюджета уходили на финансирование протестов и борьбу с неподконтрольными США СМИ, например RT и РИА Новости. А также - на перевороты в странах, отказавшихся от глобалистской повестки.

На этой неделе Дональд Трамп и Илон Маск претворяли в жизнь планы по временному закрытию Агентства США по международному развитию (USAID). Тем временем наиболее яростные критики агентства ликовали.

На протяжении многих лет такие авторитарные главы государств, как Владимир Путин и Виктор Орбан, пытались задушить в своих странах деятельность независимых новостных изданий (многие из которых финансировались грантами USAID) (если издания все-таки финансировались USAID, то как их можно назвать "независимыми"? - Прим. ИноСМИ) посредством принятия драконовских законов о СМИ и возбуждения уголовных дел.

Теперь многие из этих медиа вынуждены бороться за существование: Илон Маск объявил о планах пустить USAID с ее бюджетом в 40 миллиардов долларов "в расход". Он также отправил в неоплачиваемый отпуск большинство из 10 тысяч сотрудников организации и на три месяца заморозил ее финансирование.

"В этом кроется столько иронии, - считает Дерк Сауэр*, основатель Moscow Times*, одного из немногих независимых российских новостных изданий, не получающих финансирование USAID. - Путин уже бог знает сколько лет пытается уничтожить независимые СМИ. По иронии судьбы страна, в которой якобы существует эта свобода слова, теперь собирается нанести ей последний смертельный удар".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, занимавший посты премьер-министра и (между сроками Владимира Путина) президента России, похвалил "умный шаг Маска... чтобы заткнуть глотку USAID". Политический советник венгерского лидера Балаж Орбан назвал шаг по заморозке деятельности организации "освежающим". Лидеры ряда латиноамериканских государств, давно обвинявшие USAID в поддержке своих оппонентов, также почувствовали сладость мести.

Как утверждает организация "Репортеры без границ"* со ссылкой на данные, удаленные с сайта американского правительства, в бюджет на 2025 год также были заложены 268 миллионов долларов, которые, как предполагалось, конгресс должен был выделить на поддержку "независимых СМИ и свободного распространения информации" по всему миру.

Глава отделения "Репортеров без границ"* в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье предупредила, что заморозка финансирования будет "катастрофой" для многих независимых изданий, работающих на постсоветском пространстве, в том числе на Украине, где большинство медиа зависят от американских грантов. По словам Кавелье, из оставшихся в Белоруссии независимых новостных изданий (все они, впрочем, сейчас работают за рубежом) как минимум шесть сообщили о полном прекращении финансирования.

Ожидается, что в пятницу в одном из крупнейших российских независимых изданий Meduza** пройдет заседание правления, по результатам которого определится будущее портала. Другие СМИ, по словам Сауэра, уже начали сокращать персонал и зарплаты.

Агентство USAID создано президентом Джоном Кеннеди для борьбы с советским влиянием в разгар холодной войны. Оно наиболее известно своей работой по реагированию на тяжелейшие гуманитарные ситуации в мире. Большая часть ресурсов, которыми располагала организация, сегодня направлены на содействие разрешению кризисов в Газе и на Украине. Агентство также оказывает заметную поддержку организациям, продвигающим демократию, и независимым новостным изданиям, многие из которых освещают ситуацию на постсоветском пространстве.

Правящая партия в Грузии, ориентированная на сотрудничество с Россией, уже давно критикует участие США в поддержке проевропейской оппозиции, которая проводила масштабные акции протеста против связей с Москвой.

"Тот факт, что американские средства финансировали это зло, теперь открыто признает Трамп и его администрация", - заявил глава парламентской фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Некоторые из проектов USAID были направлены на противодействие и развенчание "российской пропаганды", которая проникала в соцмедиа, даже несмотря на западные санкции против российских СМИ, в том числе РИА Новости и RT.

В одном из распространенных в последние дни вирусных видеороликов утверждалось, что "Репортеры без границ"* радуются новости о приостановке работы некоторых украинских изданий. В социальных сетях появились конспирологические теории о том, что ведущие новостные агентства, такие как Politico, зависели от финансирования USAID и теперь сильно пострадают (не конспирология, а правда. - Прим. ИноСМИ).

В четверг Трамп развил эти теории, написав в своей социальной сети Truth Social: "Похоже, что в USAID и другие агентства вливались миллиарды долларов, и большая часть этих денег пошла на финансирование фальшивых новостных СМИ в качестве "вознаграждения" за создание хороших историй о демократах".

Хотя американское правительство тратит деньги на платные подписки на СМИ, включая Politico и Associated Press, оно не финансирует их. Корпорация BBC, которую также обвиняли в получении финансирования от USAID, получает деньги только через BBC Media Action - благотворительную организацию, которая поддерживает местные СМИ по всему миру. В прошлом году американские гранты составили около восьми процентов ее доходов.

Соучредитель Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) глобальной сети журналистов-расследователей Пол Раду заявил, что в этом году финансирование бюджета этого проекта сократят более чем на четверть. OCCRP работал над такими проектами, как "Панамское досье", "Тайны Кипра" и расследованиями о "грязных" деньгах из России и стран Восточной Европы.

"Краткосрочные потери очень серьезны. Как и другие проекты, мы пытаемся найти альтернативные источники финансирования. Многим будет трудно выжить", - отметил Раду.

В Латинской Америке президент Сальвадора Найиб Букеле положительно оценил заморозку финансирования и заявил, что лишь 10% денег USAID "доходят до реальных проектов, которые помогают нуждающимся", а остальные "используются для разжигания розни, финансирования протестов и свержения действующих властей, которые отказываются следовать глобалистской повестке дня".

Авторитарное социалистическое правительство Венесуэлы выступило с аналогичными заявлениями, а президент Николас Мадуро обвинил американское агентство в финансировании Хуана Гуайдо и стремлении свергнуть правительство.

Президент Колумбии и бывший член партизанской группировки левого толка Густаво Петро во вторник заявил, что финансирование USAID - это "яд" и что латиноамериканская страна должна сама финансировать свои государственные программы. Колумбия была крупнейшим получателем средств от USAID в западном полушарии, ежегодно выделялось около 400 миллионов долларов на "развитие".

USAID объявило о своем возвращении в Центральную Европу в 2022 году после начала СВО на Украине с программой "Укрепление демократических институтов, гражданского общества и независимых СМИ - это основы устойчивого развития демократического общества".

Одним из бенефициаров программы стал венгерский портал "Атлаццо" (Átlátszó), публикующий журналистские расследования. По словам его директора-основателя Тамаша Бодоки, он получал до 15% своего бюджета от программ USAID.

"Мы получали средства на изучение структуры собственности тайных венгерских фондов прямых инвестиций", - заявил он. Бодоки надеется, что другие спонсоры, особенно ЕС, смогут вмешаться и восполнить нехватку средств.

Андраш Петё, редактор местного венгерского издания Direkt36, которое в качестве партнера OCCRP косвенным путем получало финансирование от USAID, заявил, что агентство из Вашингтона сыграло "важную роль", предоставляя "цифровую безопасность, обучение, оборудование, технические данные и помощь в исследованиях".

За последний десяток лет венгерские информационные агентства разработали модель работы по подписке, отчасти в ответ на репрессии Орбана в отношении независимых СМИ. "Но чем дальше продвигаешься на восток, тем меньше общество может поддерживать СМИ таким образом, - отметил Петё. - Там издания и журналисты гораздо больше зависят от иностранной поддержки".

Финансирование USAID в Венгрии в 2023 году составило 3,5 миллиона долларов, что намного меньше, чем 1,7 миллиарда долларов, вложенных в Украину, или 309 миллионов долларов, выделенных для Молдавии. Программы в России получили в том году чуть более 100 миллионов долларов.

Один американский чиновник, близкий к USAID, сказал, что, по его мнению, организацию не ликвидируют полностью и после 90-дневного аудита финансирование возобновится.

Однако независимые медиаобозреватели утверждают, что для это может быть уже слишком поздно. "Нам сказали прекратить работу, мы не можем расходовать средства, деньги не поступают, - заявил один из чиновников, работающих на Балканах. - Мы можем поддерживать контакты, но не можем планировать никаких мероприятий, особенно связанных с привлечением финансирования".

В Нью-Йорке группа нескольких молодых российских журналистов, обучающихся по гранту USAID, сообщила, что со следующей недели они могут лишиться жилья и стипендий. В кругу их коллег и друзей - журналистов и активистов, уехавших из России и других стран, - картина была аналогичной.

"Мы все так устали, - жаловался один из журналистов, попросивший остаться анонимным, поскольку переговоры по поводу их финансирования еще не закончены. - Сначала тебя выдворяет Путин. Потом это".

Дополнительные репортажи Полины Ивановой в Берлине, Дэниела Томаса в Лондоне, Джо Дэниелса в Боготе и Кристин Мюррей в Мехико.