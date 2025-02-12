В лесничестве Жергез задержаны нарушители за вырубку деревьев

Сотрудники Каракольского лесного хозяйства провели оперативный рейд и задержали жителей Ак-Сууйского района Т. Э и И. С при обходе лесничества Жергез, когда они незаконно вырубали 2 дерева Тянь-Шаньской ели.

На месте были составлены протоколы, собраны материалы по правонарушению, и затем переданы в правоохранительные органы. В настоящее время принимаются соответствующие меры.

Лесная служба организует специальные рейды по борьбе с незаконной рубкой деревьев в зимний период. Контроль за лесами осуществляется непрерывно.