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В лесничестве Жергез задержаны нарушители за вырубку деревьев

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- Светлана Лаптева
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Сотрудники Каракольского лесного хозяйства провели оперативный рейд и задержали жителей Ак-Сууйского района Т. Э и И. С при обходе лесничества Жергез, когда они незаконно вырубали 2 дерева Тянь-Шаньской ели.

На месте были составлены протоколы, собраны материалы по правонарушению, и затем переданы в правоохранительные органы. В настоящее время принимаются соответствующие меры.

Лесная служба организует специальные рейды по борьбе с незаконной рубкой деревьев в зимний период. Контроль за лесами осуществляется непрерывно.


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URL: https://www.vb.kg/442746
Теги:
Гослесхоз, нарушения, Кыргызстан
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