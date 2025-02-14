В Жайылском районе вернули в госсобственность лагерь "Орленок"

Государству возвращен детский лагерь "Орленок" в Жайылском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в 1994 году отдельные должностные лица Жайылского района способствовали незаконному выводу детского лагеря "Орленок" в частные руки, расположенный на территории села Боксо-Жол общей площадью 41200 кв.м. В последующем указанный лагерь был перепрофилирован под зону отдыха.

В результате принятых мер, владелец признал факт незаконного владения и использования объекта и добровольно передал его на баланс Талды-Булакского айыл окмоту Жайылского района Чуйской области.