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В Жайылском районе вернули в госсобственность лагерь "Орленок"

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- Назгуль Абдыразакова
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Государству возвращен детский лагерь "Орленок" в Жайылском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в 1994 году отдельные должностные лица Жайылского района способствовали незаконному выводу детского лагеря "Орленок" в частные руки, расположенный на территории села Боксо-Жол общей площадью 41200 кв.м. В последующем указанный лагерь был перепрофилирован под зону отдыха.

В результате принятых мер, владелец признал факт незаконного владения и использования объекта и добровольно передал его на баланс Талды-Булакского айыл окмоту Жайылского района Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/442925
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Чуйская область
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