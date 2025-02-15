В Казахстане возродили проведение военных парадов в честь Дня Победы

Около 4,5 тыс. человек примут участие в военном параде в Астане, посвященном 80-й годовщине Победы. Об этом сообщил заместитель начальника департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны Казахстана Виталий Адамович на брифинге.

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет в столице Казахстана 7 мая на площади Независимости. "В этом году увеличивается количество участников за счет того, что добавляется историческая часть парада. Общая численность участников парада составит около 4,5 тыс. человек. Будет организован показ новых образцов вооружения и военной техники", - рассказал Адамович.

По его словам, зрители увидят марш пеших парадных расчетов, проход механизированных колонн и полеты авиации. "Особенностью этого парада станет прохождение военнослужащих в форме военных лет, а также впервые будут пронесены по площади боевые знамена воинских частей, сформированных на территории Казахстана", - пояснил представитель Министерства обороны.

Он уточнил, что в целом на проведение военного парада предусмотрено около 2,5 млрд тенге (более $4,9 млн). Эти расходы связаны с передвижением войск, пошивом формы, топливом и запчастями для техники.

Как отметил Адамович, от Министерства обороны Казахстана на парад в Москву 9 мая поедет один парадный расчет - военнослужащие десантно-штурмовых войск. Кроме того, знаменная группа из пяти казахстанских военнослужащих примет участие в параде в Минске.

В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным Министерстве труда и социальной защиты Казахстана, сейчас в республике проживают 120 ветеранов войны и более 42,5 тыс. граждан, которые внесли вклад в Победу.

Источник: ТАСС