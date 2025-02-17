В Кыргызстане планируют открыть центры трудовой мобильности для мигрантов

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров и руководитель представительства Международной организации по миграции в Кыргызстане Бермет Молдобаева обсудили вопросы внутренней и внешней миграции. В частности, стороны договорились усилить практику предвыездной подготовки трудящихся-мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство совместно с МОМ намерены создавать центры трудовой мобильности, которые будут предоставлять мигрантам важную информацию и помощь, помогая принимать обоснованные решения перед поездкой за границу. Ожидается, что центры станут централизованными узлами для мигрантов, где квалифицированный персонал будет информировать их о процессе миграции.

Глава представительства МОМ в Кыргызстане подчеркнула важность программ для сезонных рабочих, предлагаемых в рамках проекта МОМ. Также обсудили тренинги для мигрантов, которые помогут развить необходимые навыки и повысить осведомленность о рисках и правах при трудовой миграции, с акцентом на помощь женщинам и адаптацию в новых странах.